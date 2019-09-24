Erdoğan'dan BM kürsüsünde 'nükleer' çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBM'nin nükleer güce sahip 5 daimi üyesini de hatırlatarak 'Dünya 5'ten büyüktür' mesajını verdi ve "Zihniyetimizi de kurumlarımızı da kurallarımızı da değiştirme zamanı çoktan gelmiştir" şeklinde konuştu.

Nükleer güce dayalı kitle imha silahları konusuna değinen Erdoğan, "Ya herkese yasak ya herkes için serbest olmalı, bu sorunu adalet temelinde çözüme kavuşturalım." ifadelerini kullandı.