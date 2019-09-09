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Erdoğan'dan 'Ben Binali Yıldırım'ı çok seviyorum' diyen öğrenciye bomba cevap!

Başkan Erdoğan'ın canlı bağlantıyla katıldığı okulun açılışında eğlenceli anlar yaşandı. TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım'ın açılış sırasında mikrofonu uzattığı öğrenci, “Ben Binali Yıldırım’ı çok seviyorum” dedi. Erdoğan ise “Ama sen beni kıskandırıyorsun” cevabını verdi.

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:26
Erdoğan'dan 'Ben Binali Yıldırım'ı çok seviyorum' diyen öğrenciye bomba cevap!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katıldığı okulun açılışını yapan eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım, mikrofonu Nizam Efe isimli öğrenciye verdi. Öğrenci, “Ben Binali Yıldırım’ı çok seviyorum” dedi. Erdoğan’ın “Ama sen beni kıskandırıyorsun” cevabı üzerine Yıldırım da gülerek, “Baltayı taşa vurduk” yorumunu yaptı

Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, İzmir Karşıyaka’da hayırsever tarafından yaptırılan 32 derslikli Kaptan Altan Altay Altuğ İlkokulu’nun açılışına katıldı.

"Baltayı taşa vurduk"

Okulun açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın canlı bağlantıyla katılımıyla gerçekleştirildi.

Dört şehirle birlikte İzmir’deki açılışa da canlı bağlanan Erdoğan, Yıldırım’dan okul hakkında bilgi aldı. Bu sırada Yıldırım, Nizam Efe isimli bir öğrencinin Erdoğan’a sesleneceğini belirterek mikrofonu öğrenciye verdi. Öğrenci, “Ben Binali Yıldırım’ı çok seviyorum, onu televizyonda görüyorum” dedi. Binali Yıldırım, “Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı” diye düzeltirken, Erdoğan da öğrenciye, “Ama sen beni kıskandırıyorsun” yanıtını verdi. Bunun üzerine Yıldırım, gülerek, “Baltayı taşa vurduk” diye konuştu.

 

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Haber Tarihi: 09 Eylül 2019 Pazartesi 15:26
  1. İzmir
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Binali Yıldırım

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