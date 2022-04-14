Erdoğan'dan BBP'ye kritik ziyaret: Gündem maddesi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 14.00'te Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşecek. Gündemde Cumhur İttifakı'nın 2023 seçim stratejisi var.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'yi ziyaret edecek. Erdoğan'ın ziyareti BBP Genel Merkezi'nde olacak. İki lider son temaslarını geçtiğimiz yıl Ekim ayında yapmıştı.

2023 stratejisi masada

Erdoğan - Destici ikilisinin gündeminde 2023 seçimlerinin çalışmaları olacak. Destici, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakı içinde kendi adı, amblemleri ve adaylarıyla gireceklerini açıklamıştı.

Seçim kanunundaki değişiklikler

Erdoğan - Destici ikilisi Cumhur İttifakı'nın yapısını ve 2023 stratejisini müzakere edecek. Destici yüzde 10'dan yüzde 7'ye düşen seçim barajının daha da aşağı çekilmesini istiyordu. Liderlerin seçim kanununda yapılan değişikliği de değerlendirmeleri bekleniyor.