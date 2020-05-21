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Erdoğan'dan "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi" paylaşımı

Yeniakit Publisher
2020-05-21 18:52:38 -
Erdoğan'dan "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi" paylaşımı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 bin 682 yatak kapasitesi ile günlük 35 bin hastaya hizmet verebilecek Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde, 596 hekim ve 2 bin 48 hemşirenin görev yapacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'nin video konferans ile katıldığı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılış töreni sonrasında, hastanenin çalışma kapasitesi ve teknik bilgilerin yer aldığı bir grafik tablosunu sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Erdoğan iletisinde, "Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, kaliteli ve kapsayıcı sağlık hizmetinin değerinin çok daha iyi anlaşıldığı bir dönemde Türkiye'nin marka eserlerinden biri olacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dilerim." ifadesini kullandı.

Ekteki, "Türkiye'nin marka esenlerinden birini daha tamamladık" başlıklı grafikte ise köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka eklendiği belirtildi.

Faaliyete geçen hastanede 596 hekim ile 2 bin 48 hemşirenin hizmet vereceği, 1275 yardımcı sağlık ve 2 bin 230 destek personelinin görev alacağı ifade edilen grafikte, 2 bin 682 yatak kapasiteli hastanede, 1174 tek kişilik, 464 çift kişilik oda, 456 yoğun bakım servisi, 90 ameliyathane, 982 poliklinik (257 destek odası ile) bulunduğu aktarıldı.

Günlük 7 bini acil serviste olmak üzere 35 bin, aylık ise 1 milyon hastaya hizmet verebilecek kapasiteye sahip hastane binasının "GOLD LEED Sertifikalı Enerji ve Çevre Dostu" olduğu vurgulanan paylaşımda, 1 milyon 21 bin metrekare kapalı alana sahip olan hastanede 654 kişilik 2 konferans salonu ve 3 heliport alanı bulunduğu kaydedildi.

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