Erdoğan'dan Bahçeli'ye taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un vefatı nedeniyle oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi arayarak taziyelerini iletti.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, merhum Osman Durmuş'un oğlu Selçuk Durmuş ve MHP Genel Başkanı Bahçeli'yle telefonda görüştü.
Görüşmede, taziyelerini bildiren Başkan Erdoğan, merhum Osman Durmuş'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı temennisinde bulundu.