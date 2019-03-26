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Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması: Burası Kostantinapol değil İslambol

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 'Büyük Trabzonlular Buluşması'nda konuştu. Ayasofya ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Erdoğan, "Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp, cami ismiyle müsamma hale getiririz" dedi.

26 Mart 2019 Salı 22:24
Erdoğan'dan Ayasofya açıklaması: Burası Kostantinapol değil İslambol

Başkan Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da 'Büyük Trabzonlular Buluşması'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Muhsin Yazıcıoğlu kardeşimi tekrar rahmetle yad ediyorum. Milletimiz, Muhsin kardeşimi cesaretiyle, yiğitliğiyle, samimiyetiyle ve elbette vesayetçiler karşısındaki o dik duruşuyla hatırlayacaktır.

Bugüne kadar 80'in üzerinde miting yaptık, 56 ilimizi ziyaret ettik.

Hamasete, popülizme asla tevessül etmedik. Hiç kimseye iftira atmadık, kara çalmadık. Muhalefet, meydanları çamur siyasetiyle yalan, bühtan siyasetiyle kirletirken biz yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik.

Bay Kemal'in ortaya koyduğu adayın da (Ekrem İmamoğlu) herhalde ondan farkının olmadığını göreceksiniz. İstanbul'a böyle bir genel başkanın, böyle bir adayının faydası olabilir mi?

"İstanbul'da miting yapamadılar"

Biz Sivas'tayken, Rize'deyken, Trabzondayken onlar hâlâ Ankara'da bölücü örgütün uzantılarıyla pazarlık yapıyorlardı. Bu pazarlıkta kim nerede kiminle omuz omuza olacağını konuşuyordu. Bugün Adıyaman'da da onu gördük. Bunları anlamak mümkün değil.

Nasıl oluyor da hiçbir zaman bir araya gelmelerinin mümkün olamayacağı siyasi partiler bir araya geliyor. Burası çok anlamlı. Düşünün CHP-HDP bir araya geliyor. Fakat açıklayabiliyorlar mı? Hepsi de inkar ediyor. Bütün belgeler elde. Bütün bunlara rağmen yalan yanlış konuşuyorlar.

Bunları sizlere ispat edeceğim. Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara'da hala liste kavgası, isim, rant kavgası veriyordu. Seçmeni ancak sandık günü iyice yaklaşınca hatırladılar, bu dönemi de üç beş salon toplantısıyla iki üç gazete röportajıyla atlatmaya çalışıyorlar.

İstanbul gibi Türkiye'nin kalbi olan 15 milyonluk bir şehirde doğru dürüst bir miting yapmadılar, yapamadılar, buna cesaret dahi edemediler. Gittikleri yerlerde ya Hatay'da olduğu gibi milletimize ya da Denizli ve Aydın'da olduğu gibi şahsıma hakaret ettiler. Hiçbir şey bulamadıklarında da Yeni Zelanda saldırısı sonrasında olduğu gibi tüm müslümanlara hakaret ettiler.

"Ayasofya'yı cami haline getiririz"

Burası Kostantinapol olmayacak. Burasının adı "İslam-bol", bunu böyle bilesiniz. Ve böyle de yürüyecek. Geçenlerde bir televizyonda bana sordular. 'Ayasofya ile ilgili olarak hale ücretli olarak mı girilebilecek?' dediler. Ayasofya girişi ücretiz hale getirebiliriz. Ve sadece ücretsiz hale getirmek değil, seçimlerden sonra Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp, cami ismiyle müsamma hale getiririz.

Çok çalışacağız. Hele hele Ankara, İstanbul, İzmir... Buralar bizim için büyük önem arz ediyor. Kapı kapı dolaşacağız.

Trump, kimin arazisini İsrail'e veriyorsun, BM kararına göre orası Suriye toprağı.

Biz 81 vilayetimizin her bir ferdine sahip çıkıyoruz.

Ayrıntılar Geliyor...

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 22:24
  1. Sivas
  2. Rize
  3. İzmir
  4. Hatay
  5. Denizli
  6. Aydın
  7. Adıyaman
  8. Ankara
  9. Trabzon
  10. İstanbul
  11. Recep Tayyip Erdoğan
  12. Ayasofya

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  • emiremir22 dk önce
    vayyy be rant kavgasinda akp yokmus iyimi!!!!!!!

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