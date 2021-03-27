Erdoğan'dan atama imzası! O isimler görevden alındı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne yeni atamalar yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim görevinden alındı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Murat Eskici atandı.
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Mahmut Sütcü getirildi.