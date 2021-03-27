  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

MHP'li Hüseyin Sözlü'ye Şeyma Subaşı'na hakaretten hapis cezası

Lübnan dünyaya büyük tehlikeyi duyurdu! ‘Bize gelen rapora göre…’

HDP'nin kirli planı ortaya çıktı! Din adamlarını kullanarak isyan çıkarma peşine düştüler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kovid-19 toplantısı! İşte alınan kararlar

Tuna kıyılarına F-16 sevkiyatı! 'Rusya'ya karşı birleşelim'

Şehit babası, CHP'lilerin teklifini kabul etmedi: Bunu yapmaktansa...

Yiğit Bulut ekonomiye yapılan saldırıların perde arkasını açıkladı

Bakan Soylu'nun uyuşturucu ile mücadeleki başarısını görmezden gelenler, AK Parti'yi hedef aldı!

Dünya savaşının kapısını aralıyorlar! ‘Rusya’ya karşı birleşelim’

Belediyeleri hortumlayanlara bakın ne demiş! Enver Aysever alay konusu oldu
Gündem Erdoğan'dan atama imzası! O isimler görevden alındı
Gündem

Erdoğan'dan atama imzası! O isimler görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne yeni atamalar yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-03-27 09:41:00 -
Erdoğan'dan atama imzası! O isimler görevden alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kilis Gençlik ve Spor İl Müdürü Bahattin Yetim görevinden alındı, İzmir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne Murat Eskici atandı.

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan yönetim kurulu üyeliğine Mahmut Sütcü getirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yakın zamanda Türkiye'ye gelecekler! Rusya'dan açıklama geldi
Dünya

Yakın zamanda Türkiye'ye gelecekler! Rusya'dan açıklama geldi

Yakın zamanda Türkiye'de yapılacak olan Afganistan-Taliban görüşmeleri öncesi konuşan Putin'in Afganistan Özel Temsilcisi Kabulov, " ''Afgan..
Yiğit Bulut açıkladı! Dolar alacaklar dikkat
Ekonomi

Yiğit Bulut açıkladı! Dolar alacaklar dikkat

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, dolarizasyon kabuğunun çatladığını belirterek, "Pazartesi günü çok uzun süreden beri ilk defa 7.5 mi..
Almanya'dan korkutan açıklama: En kötüsü olacak
Sağlık

Almanya'dan korkutan açıklama: En kötüsü olacak

Almanya, Kovid-19'un üçüncü dalgasının şimdiye kadarki en kötü pik olacağını düşünüyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay