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Ekonomi Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
Ekonomi

Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-11-10 10:24:00 - 2023-11-10 10:44:21
Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücrete cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık. Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız" açıklamasında bulundu.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı 16. Liderler Zirvesi için Özbekistan’a giden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dönüş yolunda aralarında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enflasyon, asgari ücret ve emekli maaşlarına yapılacak zamlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Küresel gündemi de meşgul eden enflasyon sorunu ile mücadelede kararlı olduklarını belirten Erdoğan, “Enflasyonun belini kırdık, etkilerini de önümüzdeki süreçte sileceğiz. Biz hep çalışanlarımızı ve emeklilerimizi enflasyona ezdirmeyeceğiz dedik ve hamdolsun sözümüzü tuttuk. Asgari ücrete cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık. Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha da rahatlatacak çözümleri geliştirdik ve çok yakında uygulayacağız. Biliyorsunuz emeklilerimizi kısa vadede rahatlatacak 5 bin liralık ikramiye ödemelerini de bu ay içerisinde yapmayı planladık. Aldığımız tedbirlerle yapacağımız ödemelerle emekli ve çalışanlarımızın yanında durduk, bundan sonra da durmaya devam edeceğiz. Asgari ücret konusunun kendi takvimi var biliyorsunuz. İşçilerimizi ara zamla rahatlatmıştık, şimdi de işçi ve işveren kesimini bir araya getirip en makul çözümü bulacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

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