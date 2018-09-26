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Erdoğan'dan Amerika'ya soguk duş: Alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Reuters ajansına İran ile ilgili yaptığı açıklama yankı uyandırdı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 09:55
Erdoğan'dan Amerika'ya soguk duş: Alacağız

ABD ile Türkiye arasınra yaşanan S-400, F-35, papaz Brunson, FETÖ, YPG'ye destek gibi sorunlara İran'a ambargo da ekleniyor. ABD yönetiminin İran'ın petrol ticaretini hedef alan ikinci aşama yaptırımlarının devreye girmesine iki aydan az bir süre kala Cumhurbaşkanı Erdoğan, Washington yönetimine net bir çıkış yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün BM Genel Kurulu'nda yaptığı önemli açıklamaların ardından Reuters haber ajansına verdiği röportajda gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İran'a yönelik ABD'nin ambargosuyla ilgili şunları söyledi:

İRAN’DAN DOĞALGAZ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ
"Şimdi gerçekçi olmak lazım. Sayın Obama döneminde buna benzer durumlar söz konusu olmuştu. Şu gerçeği göreceğiz, biz doğal gazı eğer alamazsak ben halkımı ne ile ısıtacağım? Şu anda benim ülkemin tükettiği doğal gazın yüzde 50’sini biz Rusya’dan alıyoruz, geri kalanını İran’dan Azerbaycan, Irak, bazen Cezayir’den alıyoruz. Ben bu doğal gazı almadığım takdirde halkımı kar kışta o soğukta üşütecek miyim? Bizim görevimiz halkımızın mutluluğu değil mi? Kimse kusura bakmasın atacağımız adımları kendi tasarrufumuz içerisinde atarız. Ve bunu atarken de halkımızın bir defa huzurunu, halkımızın menfaatlerini gözetmekle mükellefiz."

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 09:55
  1. recep tayyip erdoğan

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