Gündem Erdoğan’dan Alman şansölyeye Gazze ayarı: Siz Almanya olarak zulmü görmüyor musunuz?
Gündem

Erdoğan’dan Alman şansölyeye Gazze ayarı: Siz Almanya olarak zulmü görmüyor musunuz?

Recep Yeşil
Recep Yeşil Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Erdoğan’dan Alman şansölyeye Gazze ayarı: Siz Almanya olarak zulmü görmüyor musunuz?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘İsrail’in yanındayız’ diyen Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e cevabı hemen yapıştırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'deki Almanya Başbakanı Merz ile görüşmesinin ardından kameralar karşısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, ‘İsrail’in yanındayız’ diyen Almanya Başbakanı Friedrich Merz'e cevabı hemen yapıştırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Alman Şansölye’ye bir konuda katılmıyorum. Bu süreç içerisinde 60 bini aşkın çocuk, kadın ve yaşlı öldürüldü.

Hamas'ın elinde bombalar yok. Nükleer silahlar yok. İsrail'in elinde bunların hepsi var. İsrail bu silahları kullanıyor. Dün akşam İsrail yine Gazze'yi bu silahlarla vurdu. 

Siz Almanya olarak bunları görmüyor musunuz? Almanya olarak bunları takip etmiyor musunuz?

Ayrıntılar geliyor...

Yorumlar

Leyl....

Offf kokdu bu ayaklar yeminlen!!! Heee, görmüyormu$. Merz 'in gözleri bozukmu$, hatta sütü de bozukmu$..

Ömer

İslam alemi görüyorda üç yılda ne yaptınız.
