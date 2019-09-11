0553 313 94 23

Erdoğan'dan AK Parti ve CHP'li başkanlara çağrı

30 Büyükşehir Belediye Başkanı ile Külliye'de bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve CHP'li başkanlara çağrıda bulundu

11 Eylül 2019 Çarşamba 18:28
Erdoğan'dan AK Parti ve CHP'li başkanlara çağrı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 30 şehrin Büyükşehir Belediye Başkanları bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın davet ettiği toplantıya AK Parti, CHP ve MHP'li başkanların yanı sıra kayyım olarak atanan isimler de katıldı.

AK Parti ve CHP'li başkanlara çağrıda bulundu.

Başkan Erdoğan AK Parti ve CHP'li başkanlara, "Birbirinizle iletişim halinde olun" çağrısında bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 18:28
  1. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  2. AK Parti
  3. CHP
  4. MHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı hazırlıkları
    1. Trabzonspor'da Gençlerbirliği maçı..
    2. Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale..
    3. Milli Savunma Bakanlığı: "Hakkari..
    4. IKBY'ye "Kerküklüleri serbest..
    5. Uzman isimden çarpıcı Taliban analizi:..
    6. TSKB ile Çin Kalkınma Bankası arasında..
    7. Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol..
    8. Mısır’da yolcu otobüsü köprüden düştü:..
    9. İki madenci şehri karşı karşıya geldi
    10. Karabükspor’da Vanspor maçı..
    11. MHP lideri Bahçeli Bayburt’a geliyor
    12. Galatasaray Kulübünün divan kurulu..
    13. GUHEM’de hedef 23 Nisan
    14. Denize atık boşaltan kamyon sürücüsü..
    15. Bursa - İzmir Karayolunda dehşet anı..
    16. Senegal'de, başörtüsünü yasaklayan..
    17. Kırtasiye deposundaki yangını..
    18. ABD’li komutanlar Akçakale’deyken..
    19. Eskişehirspor’da Fuat Çapa şoku
    20. İş adamı Cafer Sadık Bababalım toprağa..
    21. İnstagram sessize alma özelliği nasıl..
    22. Erdoğan açık açık yüzüne söyledi!..
    23. Ziraat Türkiye Kupası
    24. ABD 11 Eylül saldırılarının 18. yılını..
    25. Borsa günü yükselişle tamamladı
    26. WhatsApp Web nasıl kullanılır?..
    27. Külliye’deki toplantıya ilişkin..
    28. Azı dişleri ne zaman çıkar?
    29. Görülen rüyaları neden hatırlamayız?..
    30. Türkiye ve ABD arasında kritik toplantı
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Mahkemeden Selahattin Demirtaş için flaş karar
    Dünyaya duyurdu! 'Erdoğan'ın bizim kurtarıcımız olacağına inanıyorum'
    Dünyaya duyurdu! 'Erdoğan'ın bizim kurtarıcımız olacağına inanıyorum'
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    'Simit atma töreni' adı altındaki skandal görüntülere inceleme başlatıldı!
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    Türkiye için korkutan uyarı: Daha da artacak
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim
    İhracı istenen Başçı: Ben bu suçları işlemeye devam edeceğim

    Günün Karikatürü

    11 Eylül 2019
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    Parti için tarih veren Babacan açık konuştu! "Ahmet beyi severiz, ancak..."
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...
    AK Parti'den Bülent Arınç'ın Ahmet Türk açıklamalarına cevap: Hiçbir adam uyduruk gerekçelerle...