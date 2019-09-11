Erdoğan'dan AK Parti ve CHP'li başkanlara çağrı 30 Büyükşehir Belediye Başkanı ile Külliye'de bir araya gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve CHP'li başkanlara çağrıda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine 30 şehrin Büyükşehir Belediye Başkanları bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Başkan Erdoğan'ın davet ettiği toplantıya AK Parti, CHP ve MHP'li başkanların yanı sıra kayyım olarak atanan isimler de katıldı. AK Parti ve CHP'li başkanlara çağrıda bulundu. Başkan Erdoğan AK Parti ve CHP'li başkanlara, "Birbirinizle iletişim halinde olun" çağrısında bulundu.

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