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Erdoğan'dan Ahmet Tekdal için taziye... Çocuklarını aradı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Refah Partisi Kurucu Genel Başkanı Ahmet Tekdal'ın vefatı dolayısıyla çocukları ile görüşerek taziyelerini sundu.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 14:26:00 - 2020-06-02 14:28:09
Erdoğan'dan Ahmet Tekdal için taziye... Çocuklarını aradı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski genel başkanı Ahmet Tekdal'ın vefatı dolayısıyla çocukları ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti

Ankara'da, eski Refah Partisi Genel Başkanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Ahmet Tekdal (89), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Tekdal için bugün ikindi vakti Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze töreni düzenlenecek. Tekdal'ın cenazesi, Gölbaşı'ndaki aile mezarlığında toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Refah Partisi'nin kurucu üyesi ve eski genel başkanı Ahmet Tekdal'ın vefatı dolayısıyla çocukları ile telefon görüşmesi gerçekleştirerek taziyelerini iletti.

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