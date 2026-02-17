Ramazan-ı Şerif coşkusu başlıyor... Bayat hurmayı anlamanın 3 püf noktası

Hangi çeşidi seçerseniz seçin, taze bir hurmayı ayırt etmek için şu üç kuralı unutmamalısınız: 1. MATLIK YANILTMASIN Sanılanın aksine aşırı parlak görünen hurmalar, taze olduğu için değil, parlatıcı işlemlerden geçtiği için öyle görünebilir. Doğal ve biraz kuru görünen, ancak dokunulduğunda "etli" olduğu hissedilen hurmalar lif oranı en yüksek olanlardır.