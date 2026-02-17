  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ramazan
Ramazan-ı Şerif coşkusu başlıyor... Bayat hurmayı anlamanın 3 püf noktası
Selma Savcı Giriş Tarihi:

Ramazan-ı Şerif coşkusu başlıyor... Bayat hurmayı anlamanın 3 püf noktası

Ramazan ayının en güzel lezzetlerinden biri olan hurma için bu uyarılara kulak verilmeli...

1
#1
Foto - Ramazan-ı Şerif coşkusu başlıyor... Bayat hurmayı anlamanın 3 püf noktası

İftar sofralarının vazgeçilmezi hurma, tezgâhlardaki yerini aldı ancak uzmanlar ve deneyimli esnaflar uyarıyor: "Yıkanmış ve parlatılmış bayat hurmalara kanmayın!" Peki, hangi hurma daha lifli, diyabet hastaları hangisini tercih etmeli ve en önemlisi taze hurma nasıl anlaşılır? İşte Ramazan alışverişi öncesi hayat kurtaran hurma rehberi.

#2
Foto - Ramazan-ı Şerif coşkusu başlıyor... Bayat hurmayı anlamanın 3 püf noktası

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte mutfakların başköşesine yerleşen hurma, sadece bir gelenek değil aynı zamanda tam bir vitamin deposu. Ancak piyasadaki çeşitliliğin artmasıyla birlikte "doğru hurmayı seçme" konusu bir uzmanlık alanına dönüştü. Özellikle geçen yıldan kalan bayat hurmaların yıkanarak yeniden piyasaya sürülmesi, hem lezzet kaybına hem de ciddi sağlık sorunlarına davetiye çıkarıyor. Peki, bayat hurma nasıl anlaşılır?

#3
Foto - Ramazan-ı Şerif coşkusu başlıyor... Bayat hurmayı anlamanın 3 püf noktası

Hangi çeşidi seçerseniz seçin, taze bir hurmayı ayırt etmek için şu üç kuralı unutmamalısınız: 1. MATLIK YANILTMASIN Sanılanın aksine aşırı parlak görünen hurmalar, taze olduğu için değil, parlatıcı işlemlerden geçtiği için öyle görünebilir. Doğal ve biraz kuru görünen, ancak dokunulduğunda "etli" olduğu hissedilen hurmalar lif oranı en yüksek olanlardır.

#4
Foto - Ramazan-ı Şerif coşkusu başlıyor... Bayat hurmayı anlamanın 3 püf noktası

2. TADINDAKİ "YIKANMIŞ" DETAYI Eğer hurmanın tadı zayıfsa ve dokusu vıcık vıcıksa, muhtemelen geçen senenin mahsulüdür ve tazelenmesi için yıkanmıştır. Taze hurma, karakteristik yoğun aromasını ilk ısırıkta hissettirir.

#5
Foto - Ramazan-ı Şerif coşkusu başlıyor... Bayat hurmayı anlamanın 3 püf noktası

3. FİYAT TUZAĞI Piyasa değerinin çok altında satılan ürünlere şüpheyle yaklaşın. Esnafa göre düşük fiyat, genellikle stokta bekletilmiş ve besin değerini kaybetmiş ürünün işaretçisidir.

#6
Foto - Ramazan-ı Şerif coşkusu başlıyor... Bayat hurmayı anlamanın 3 püf noktası

DİKKAT! Diyabet hastaları için şeker oranı daha düşük olan, lifli ve glisemik indeksi kontrollü türler (özellikle lif zengini Medine hurması) uzmanlar tarafından daha sık önerilmektedir.

