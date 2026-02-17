  • İSTANBUL
İsyan çıktı resmen: Akman kardeşlere Galatasaray'dan ayrılmak pek yaramadı
Giriş Tarihi:

İsyan çıktı resmen: Akman kardeşlere Galatasaray'dan ayrılmak pek yaramadı

Son dönemlerde Galatasaray'dan ayrılan genç futbolcular çok konuşuluyor. Peki Hamza ve Efe Akman şu anda neler yapıyor? Takımlarındaki durumları pek de iç açıcı değil...

Foto - İsyan çıktı resmen: Akman kardeşlere Galatasaray'dan ayrılmak pek yaramadı

Galatasaray altyapısından yetişen Hamza Akman, 2024 yazında bedelsiz şekilde Danimarka ekibi Sönderjyske'nin yolunu tutmuştu. Ancak o yılın kasım ayı başında mukavelesi feshedildi. Sönderjyske Sportif Direktörü Casper Daather, "Hamza, buraya büyük bir özveri ve profesyonellikle geldi. Ancak düzenli forma şansı bulabilmesi, başlangıçta tahmin ettiğimizden daha uzun bir süreç gerektiriyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Foto - İsyan çıktı resmen: Akman kardeşlere Galatasaray'dan ayrılmak pek yaramadı

Daather, ayrıca Hamza Akman'nın ayrılma talebini saygıyla karşıladıklarını da belirtmişti. 21 yaşındaki orta saha, 2025'in Ocak ayında Eyüpspor'a katıldı. Bu sezon başında ise Pendikspor'a kiralandı. Hamza, Pendik'te 11 lig maçına çıktı. Sahada 407 dakika kalabildi. Gol veya asist üretemedi.

Foto - İsyan çıktı resmen: Akman kardeşlere Galatasaray'dan ayrılmak pek yaramadı

Efe Akman ise bu sezonun başında La Liga 2 ekibi Andorra'nın yolunu tuttu. 10 maçta toplam 672 dakika süre alabildi. 1 asisti var. 19 yaşındaki ön liberonun Andorra ile 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavelesi var. 2026 yazında başka bir takıma satılabileceği veya kiralanabileceği konuşuluyor.

