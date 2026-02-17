Bağcılar’da Ramazan coşkulu başlayacak

On bir ayın sultanı Ramazan, 19 Şubat Perşembe günü başlayacak ve 19 Mart Perşembe arefe günüyle birlikte veda edecek. Her sene olduğu gibi bu sene de Bağcılar Belediyesi, günler öncesinden Ramazan ayına ilişkin hazırlıklarını heyecanla sürdürüyor.

Ramazan’ın manevi iklimi en iyi şekilde yaşanacak

Bu kapsamda Ramazan’ın manevi iklimini en iyi şekilde yaşatmak, paylaşma duygusuna artırmak, birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmek için çalışmalar yürütülüyor. Bunun için ibadethanelerin temizliğinden ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlara ve çocuklara Ramazan’ı tanıtacak kültürel etkinliklere kadar önemli birçok program planlandı.

Belediye binasının hem içi hem dışı süslenecek

Bu yıl Ramazan etkinliklerinin merkezi Bağcılar Belediyesi olacak. Belediye binasının hem içi hem dışı Ramazan temasına uygun şekilde süslendi. Hem belediye içinde hem de belediye dışında çeşitli programlar düzenlenecek. İlk kez BKS Sahne’de yapılacak etkinliklerde Ramazan ayı boyunca ünlü isimlerle söyleşiler, tasavvuf müziği dinletileri, farklı ülkelerin kültürlerine ait özel programlar ve çeşitli atölyeler gerçekleştirilecek. Ayrıca Kadın Aile Kültür ve Sanat Merkezi’nde Kur’an-ı Kerim tilavetleri ve kadınlara özel mukabele programları düzenlenecek. Zengin içerikli kültür programlarıyla Ramazan’ın manevi atmosferinin ilçe genelinde daha geniş kitlelere ulaşması hedefleniyor.

Ramazan kültürü yaşatılacak

Belediye fuaye alanında da Ramazan kültürünü yaşatacak farklı temalar yer alacak. Tarihi Osmanlı kıyafetleri, kaligrafi çalışmaları, karikatür ve çocuk atölyeleri, Karagöz etkinlikleri, Nasreddin Hoca buluşmaları ve fotoğraf çekim alanları ziyaretçilerin ilgisine sunulacak. Ayrıca pamuk şeker, patlamış mısır ve Osmanlı şerbeti ikram edilerek geleneksel Ramazan kültürünün yaşatılması amaçlanıyor.

Sosyal yardımlar artırıldı

İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar da Ramazan boyunca devam edecek. Bu kapsamda yemek yapacak durumda olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlara yemek ulaştırılması hedefleniyor. Ayrıca yaklaşık 5 bin aileye sosyal market üzerinden alışveriş imkanı sağlanacak; ihtiyaç sahiplerine gıda kolileri ve alışveriş kartları dağıtılacak. Ramazan Bayramı öncesinde hayırseverlerin katkılarıyla da bin 500 yetim çocuğa giyim kartı hediye edilecek.

Bu yıl Ramazan ayıyla birlikte Aşevi de ilk kez faaliyete geçiyor. Mahmutbey Mahallesi’nde 2 bin metrekarelik alana 2 katlı yapılan Aşevi’nde yemek yapamayan veya kimsesi olmayan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşlar için yılın 365 günü sıcak yemek üretilecek. İftar ve sahur yemekleri de bu sene ilk kez aşevi üzerinden Bağcılar Belediyesi ekiplerince vatandaşların evlerine teslim edilecek. Böylece Bin kişiye her gün iftar ve sahur olmak üzere toplam 60 bin öğün yemek ulaştırılmış olacak.

İlçe genelinde denetimler artırıldı

Vatandaşların ibadetlerini huzur içinde yerine getirebilmeleri amacıyla ilçedeki tüm camiler detaylı şekilde temizlendi ve gül suyu ile dezenfekte edildi. Ramazan ayı boyunca fırın denetimleri de artırıldı. Zabıta ekipleri ve gıda mühendisleri tarafından gerçekleştirilen kontrollerde gramaj, fiyat ve hijyen kurallarına uygunluk titizlikle denetleniyor. Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin Ramazan süresince devam edeceği belirtildi.

Ramazan coşkusunu hep birlikte paylaşalım istedik

Manevi huzur ayı olan Ramazan’a kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, "Bu yıl etkinliklerimizi Bağcılar Belediyesi Hizmet Binası’nda yapacağız. Bu sebeple belediyemizi ışıklarla donatarak ilçemizin dört bir yanında bu ruhu yaşatmaya gayret ediyoruz. Mesai arkadaşlarımızın, belediyemize gelen kıymetli komşularımızın ve önünden geçen her vatandaşımızın Ramazan’ın atmosferini derinden hissetmesini istedik. Ramazan’ın huzurunu ve coşkusunu hep birlikte paylaşalım istedik. Bu bilinçle BKS Sahne’de ve fuaye alanında ailelerimiz ve çocuklarımız için güzel bir Ramazan ortamı oluşturduk. Ramazan boyunca çeşitli kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyeceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı da unutmadık. Hasta, yaşlı ve engelli kardeşlerimize Aşevimizden her gün iftar ve sahur yemeklerini ulaştıracağız. Binlerce aileye gıda desteği, çocuklarımızın bayrama sevinçle girmesi için de kıyafet yardımları yapacağız. Hayırseverlerimizin desteğiyle bu yardımları genişleterek daha fazla kişiye ulaşmayı hedefliyoruz. Ramazan Ayı’nın ülkemize, milletimize, İslam Alemine ve tüm insanlara hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi.