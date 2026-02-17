Hurdacının akıl almaz taktiği: 80 bin TL'ye aldı 2,5 milyona satışa çıkardı!

22 TONLUK UÇAK, 7 PARÇA HALİNDE TAŞINDI Uçağı satın aldığı dönemde hurda alüminyumun kilogram fiyatının 3-3,5 TL civarında olduğunu söyleyen Ertan Çoğul, "Uçağın yollardan geçememesi nedeniyle tekrar kurulabilecek şekilde kesilerek 7 parçaya bölündü ve TIR'larla işletmemize taşındı. Daha sonra burada yeniden birleştirilme düşüncesiyle yerleştirildi. Uçağın toplam ağırlığı 22 tondur. O yıllarda alüminyum fiyatları 3 ile 3,5 TL civarındaydı. Ben bu uçağı yaklaşık 80 bin TL'ye almıştım. Uçağın şu anki değeri, yaklaşık 2,5 milyon lira civarındadır. Uçak Bursa'ya kazandırılsaydı güzel bir yapı olacaktı." dedi.