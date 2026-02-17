  • İSTANBUL
Ekonomi
9
Yeniakit Publisher
Hurdacının akıl almaz taktiği: 80 bin TL'ye aldı 2,5 milyona satışa çıkardı!
Giriş Tarihi:

Hurdacının akıl almaz taktiği: 80 bin TL'ye aldı 2,5 milyona satışa çıkardı!

Bursa'da hurdacılıkla uğraşan Ertan Çoğul (51), belediyenin uçak kafe yapma planı iptal edilince , 22 tonluk hurda Boeing 747'yi 80 bin TL'ye satın aldı. İşte ilginç yatırımın tüm detayları...

#1
Foto - Hurdacının akıl almaz taktiği: 80 bin TL'ye aldı 2,5 milyona satışa çıkardı!

Kentte 1988 yılından beri hurdacılık yapan Ertan Çoğul, 2017'de İstanbul'dan getirilerek, Nilüfer ilçesinde uçak kafe yapılması planlanan 22 tonluk hurda Boeing 747'yi, proje iptal edilince 80 bin TL'ye satın aldı.

#2
Foto - Hurdacının akıl almaz taktiği: 80 bin TL'ye aldı 2,5 milyona satışa çıkardı!

UÇAK 7 PARÇAYA AYRILDI Uçak, tekrar birleştirilebilecek şekilde 7 parçaya ayrıldı ve TIR'larla Çoğul'un; Nilüfer ilçesi İrfaniye Mahallesi İzmir Yolu Caddesi’ndeki işletmesine taşındı.

#3
Foto - Hurdacının akıl almaz taktiği: 80 bin TL'ye aldı 2,5 milyona satışa çıkardı!

Ertan Çoğul, uçağı kafe-restoran konseptine dönüştürmeyi planladı ancak Uludağ yolunda projeye uygun bir arazi bulamadığı için bu fikri hayata geçiremedi.

#4
Foto - Hurdacının akıl almaz taktiği: 80 bin TL'ye aldı 2,5 milyona satışa çıkardı!

22 TONLUK UÇAK, 7 PARÇA HALİNDE TAŞINDI Uçağı satın aldığı dönemde hurda alüminyumun kilogram fiyatının 3-3,5 TL civarında olduğunu söyleyen Ertan Çoğul, "Uçağın yollardan geçememesi nedeniyle tekrar kurulabilecek şekilde kesilerek 7 parçaya bölündü ve TIR'larla işletmemize taşındı. Daha sonra burada yeniden birleştirilme düşüncesiyle yerleştirildi. Uçağın toplam ağırlığı 22 tondur. O yıllarda alüminyum fiyatları 3 ile 3,5 TL civarındaydı. Ben bu uçağı yaklaşık 80 bin TL'ye almıştım. Uçağın şu anki değeri, yaklaşık 2,5 milyon lira civarındadır. Uçak Bursa'ya kazandırılsaydı güzel bir yapı olacaktı." dedi.

#5
Foto - Hurdacının akıl almaz taktiği: 80 bin TL'ye aldı 2,5 milyona satışa çıkardı!

Hurda uçağı birleştirerek kafe-restoran konseptinde işletmeyi planladığını ancak uygun arazi bulamadığını belirten Çoğul şöyle konuştu: "Uludağ yolunda bir yer aradım. Ancak 15–20 dönüm büyüklüğünde bir alan bulamadığım için projeyi iptal etmek zorunda kaldım. Dağ yolunda uygun bir yer bulabilseydim, uçak kafe yapacaktım.

#6
Foto - Hurdacının akıl almaz taktiği: 80 bin TL'ye aldı 2,5 milyona satışa çıkardı!

Bursa'da böyle bir yer bulamayınca projeyi sonlandırdık. Yoldan geçenler uçağı görünce ilgi gösteriyor, gelip fotoğraf çekiyorlar.

#7
Foto - Hurdacının akıl almaz taktiği: 80 bin TL'ye aldı 2,5 milyona satışa çıkardı!

"BİRKAÇ PİLOT UÇAĞIN FOTOĞRAFINI ÇEKMEK İÇİN ZİYARET ETTİ" Bölgenin üzerinden geçen uçaklardaki pilotlar da bazen merak edip geliyor. Birkaç pilot, uçağın fotoğraflarını çekmek için ziyaret etti." diye konuştu.

#8
Foto - Hurdacının akıl almaz taktiği: 80 bin TL'ye aldı 2,5 milyona satışa çıkardı!

UÇAKLI HURDACI OLARAK ANILIYOR Hurda Boeing 747 nedeniyle adının "uçaklı hurdacı" olarak anıldığını söyleyen Ertan Çoğul, "Sosyal medyada içerik üreten kişiler, gelip çekimler yapıyor. Bu da bizim hoşumuza gidiyor. Uçak yaklaşık 10 yıldır bizde olduğu için bizden giderse üzülürüz. Uçağımız var ama bir türlü uçuramadık. Bursa'daki uçağa sahip tek hurdacı biziz. Bu nedenle uçağımız olduğu için mutluyuz. Uçağımızın taliplisini bekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

