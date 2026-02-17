  • İSTANBUL
17 Şubat 1993: Eşref Bitlis’in vefatı (32. Jandarma Genel Komutanı)

Onlar; ülkemizde ve dünyada yaşadıkları dönemlere çalışmalarıyla, eserleriyle damga vurup iz bırakıp gittiler. Bugün; 32. Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis’i rahmetle yâd ediyoruz.

Eşref Bitlis, 1 Nisan 1933’te Malatya’da dünyaya geldi.

1952’de Kara Harp Okulundan teğmen rütbesiyle mezun oldu.



1966’da Kara Harp Akademisini tamamladıktan sonra dil eğitimi için Almanya’ya giden Bitlis, 1969’da Silahlı Kuvvetler Akademisini bitirdi.



Kara Harp Akademisinde “başöğretmenlik” yaptı. 1978’de tuğgeneral rütbesiyle Bolu Komando Tugay Komutanlığına atandı. Tümgeneral olduğu 1982’de Bitlis, Kıbrıs 28. Tümen Komutanlığı görevine getirildi.
1986’da Korgeneral rütbesini alan Bitlis, 1988’de Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptı. Eşref Bitlis, 1990’da orgeneral rütbesi aldıktan sonra Jandarma Genel Komutanlığına atandı.



Jandarma Genel Komutanlığı görevini yürüttüğü dönemde, terör örgütü PKK’nın kökünün kazınmasına yönelik önemli adımlar atan ve devletin içerisinde ur haline gelmiş yapıları deşifre eden dönemin Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis Paşa, kriptoların hedefi haline geldi.



Diyarbakır’a gitmek üzere 17 Şubat 1993’te Ankara Güvercinlik Askeri Havaalanı’ndan kalkış yaptıktan yaklaşık 9 dakika sonra uçağın düşmesi sonucu, aynı uçakta bulunan Binbaşı Yaşar Erian, Yüzbaşı Tuğrul Sezginler, askeri personel Fahir Işık, Emin Öner, Posta İşletme Merkezi güvenlik görevlisi Ruhi Salay ile beraber hayatını kaybederek şehit oldu.

Aradan geçen 33 yıla rağmen şehadetinin üzerindeki sır perdesi hâlâ aralanamadı.

