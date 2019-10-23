0553 313 94 23

Erdoğan'dan Adana Mutabakatı açıklaması: Suriye'ye girişimizin en önemli dayanağıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adana Mutabakatı özellikle bizim Suriye'ye girişimizin en önemli dayanağıdır. Değişiklik yok" dedi.

23 Ekim 2019 Çarşamba 17:48
Erdoğan'dan Adana Mutabakatı açıklaması: Suriye'ye girişimizin en önemli dayanağıdır

Rusya temaslarının ardından Türkiye'ye dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Adana Mutabakatı özellikle bizim Suriye'ye girişimizin en önemli dayanağıdır. Adana Mutabakatı'nda değişiklik yok" diye konuştu.

Gazetecilerin, "Mutabakatta dikkatimizi çeken bir ifade oldu. Adana Mutabakatı bu süreçte çok sık gündeme getirildi Rusya tarafından. Hatta en son Lavrov, değişebileceğine atıfta bulundu. Mutabakatta da "Rusya Federasyonu Adana Mutabakatı'nın uygulamasını kolaylaştırır" deniliyor. Bu ne anlama geliyor?" sorusuna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizim geçmişte yaptığımız Adana Mutabakatına yönelik herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Rejimin Adana Mutabakatı ile ilgili zaman zaman değiştirme yaklaşımları oldu. Lavrov'un söylediği de yumuşatmaya, kolaylaştırmaya yöneliktir aslında. Adana Mutabakatı'nı ilk defa gündeme getiren de Rusya tarafı olmuştur. O günden bugüne kadar zaten Adana Mutabakatı özellikle bizim Suriye'ye girişimizin en önemli dayanağıdır" diye cevapladı.

Suriye rejimi açıklaması

"Bu mutabakatta biz Suriye rejimine ilişkin bir ifade okumadık ancak bundan sonra Türkiye ve Suriye rejimi arasında farklı bir ilişki modeli geliştirilmesi söz olabilir mi?" sorusuna ise Erdoğan, "Bundan sonraki süreçle ilgili olarak biz başta Rusya-Suriye münasebetlerinden hareketle kendimiz için bunu çok daha isabetli bir yol olarak görüyoruz ve bugünkü görüşmelerde de bunun bu süreci çok daha kolay kılacağını gördük ve buna inandık.

Temennim odur ki bundan sonraki süreçte de biz bu münasebetleri kolaylaştıracak adımları Dışişleri Bakanlığı olsun, Milli Savunma Bakanlığı olsun, istihbarat olsun, bunları devreye sokarak Rusya tarafından bu işi sürekli gündeme aldık ve gündemde de… Bunlar zaman zaman bize olumlu neticeler de verdi. Bundan sonraki süreçte de biz bunları tabi yine kullanacağız, bundan istifade de edeceğiz." yanıtını verdi.

Adana Mutabakatı nedir?

PKK'nın Suriye'deki varlığının, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen devam etmesi üzerine, Türkiye, 1998'de tutumunu sertleştirmiştir. Türkiye'nin kararlı duruşundan dolayı Suriye geri adım atmış ve 1998'de taraflar arasında Adana Mutabakatı imzalanmıştır. Bu tarihten sonra iki ülke ilişkileri, Arap Baharı'nın Suriye'de ortaya çıkmasına kadar gelişerek devam etmiştir.

Adana Mutabakatı maddeleri nelerdir?

PKK terör örgütünün sözde lideri Abdullah Öcalan mutabakata varıldığı tarih itibariyle Suriye'de değildir ve Suriye'ye girmesine izin verilmeyecektir.

Suriye'de olduğu söylenen PKK kampları mutabakata varıldığı tarihten itibaren faaliyette değildir ve faaliyete geçmelerine izin verilmeyecektir. Birçok PKK üyesi tutuklanmış ve isimleri Türk tarafına iletilmiştir.

Suriye yönetimi ülke toprakları üzerinde PKK'nın askeri, ekonomik ve siyasal faaliyetlerinin hiçbirine izin vermeyecek, örgüt propagandasına müsaade etmeyecektir.

Suriye yönetimi PKK'nın "terörist bir örgüt" olduğunu kabul etmiştir.

Suriye yönetimi, ülke topraklarında PKK'nın eğitim ve barınma amaçlı kamp ve diğer tesisler oluşturmasına ve ticari faaliyetlerine izin vermeyecektir. PKK üyelerinin üçüncü bir ülkeye geçişleri için Suriye topraklarının kullanmasına müsaade etmeyecektir.

Suriye yönetimi, Abdullah Öcalan'ın tekrar Suriye topraklarına girmemesi için her türlü tedbiri alacak ve sınır kapılarına bu doğrultuda talimat verecektir.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ekim 2019 Çarşamba 17:48
  1. PKK
  2. Suriye
  3. Abdullah Öcalan
  4. Türkiye
  5. Recep Tayyip Erdoğan
  6. Adana Mutabakatı

YORUM YAZ

  • ÖmerÖmer14 sa önce
    Adana mutabakatı falan filan Suriye o zaman gerekeni yapmış mı hayır Amerika batı Türkiye ile bir sürü anlaşma imzaladı hangi sine uydu . Mümbiç te oyaladı yine oyalama takdikleri hep hikaye Türkiye kendi göbeğini kesti bından sonra da Türkiye’nin dediği olacak o kadar

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

NATO'dan flaş hamle! Türkiye için toplanıyor
  1. NATO'dan flaş hamle! Türkiye için..
  2. TürkAkım'da Rus doğal gazı Kıyıköy'e..
  3. E-5'te feci ölüm! Kadın 5 metre..
  4. EYT teklifi Meclis komisyonunda EYT..
  5. Herkesi ilgilendiriyor! Gidin, zararı..
  6. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  7. Herkesi ilgilendiriyor! Zararı şirket..
  8. Trump terör örgütü YPG/PKK liderini..
  9. Çay ocağına öyle bir isim verdi ki!..
  10. Galatasaray'da Küfür krizi!
  11. Abdurrahim Albayrak: Bu çocuklar bunu..
  12. 'Tam Falcao'nun maçıydı!'
  13. Basın Ekspres Yolu’nda kamyonet..
  14. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  15. Parkta oturan kardeşlere silahlı saldırı
  16. Dikkat çeken yorum: Erdoğan silip..
  17. ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35..
  18. Adalet Bakanlığı 10 mütercim alacak
  19. Şili'de protestocular kalıcı çözümler..
  20. Dolar/TL güne 5.75'in üzerinde başladı!
  21. Arakanlılara yönelik 'savaş..
  22. Erdoğan imzaladı! İki kritik atama
  23. Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmanın..
  24. Rusya resmen devreye girdi, Putin'in..
  25. Suudi Arabistan'da Bin Selman'a yakın..
  26. Yargı reform paketi Resmi Gazete'de
  27. Trump'ın açıklamaları sonrası dolar..
  28. Firari eski Patnos Belediye Başkanı..
  29. Lübnan'daki Filistinlilere..
  30. 24.10.2019 Günün âyet ve hadisi
Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
Türkiye temizledi, Almanya gözünü dikti
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Barış Pınarı Harekatı'nı bahane bildiler! Türkiye ile ihracatı durdurdular
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
Yozgat'ta trüf mantarı bulundu! Kilosu 3 bin 500 euroya kadar alıcı buluyor
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
YPG/PKK saldırdı: 4 asker şehit!
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak
Hristiyan geleneği ile köşeyi dönüyorlar! 2 saatte 2 milyon alacak

Günün Karikatürü

24 Ekim 2019
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Türkiye'nin zararı için taksimetre çalışıyor! 24 uçak yatıyor
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi
Selçuk Mızraklı, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmedi