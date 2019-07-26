Erdoğan'dan ABD'ye çok sert 'F-35' ve 'S-400' mesajı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan konuşmasında terör örgütü YPG'ye desteğini çekmeyen ve S-400 krizinde F35 kartını öne süren ABD'ye sert mesajlar verdi.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları;

"Erbil'de konsolosluk görevlimize yapılan saldırı, harekatın ne kadar etkili olduğunun göstergesidir. bu saldırıyı yapanları da yakaladık. Eksik varsa ya da başarılı bir operasyonla diğerlerini de inlerinde etkisiz hale getirdik. Biz PKK başını Kandil'den koparmadıkça bu tür saldırılar devam edecek. Irak ve İranlı yetkililerle görüş birliği içindeyiz. ABD ile güvenli bölge oluşturma görüşmelerimiz sürüyor. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 için ABD'nin aklıselimle hareket edeceğini umuyorum. Nisan 2020 bu sistemleri aktif olarak kullanmaya başlayabileceğiz. F-35 projesinden dışlanma tehditleri başta olmak üzere, ülkemizin güvenlik önceliklerinden bizi alıkoyamayacağını ifade etmek istiyorum. Türkiye'ye daha fazla adaletsizlik yapılmamalı. Biz üzüm yemenin peşindeyiz. Güvenlik ihtiyaçlarımız neyi gerektiriyorsa yapacağız. Birkaç yıl sonra bu konuda başka bir Türkiye manzarasıyla karşılaşacağız. Türkiye kalesinde gedik açtırmayacağız.

'Bu koridoru paramparça etmekte kararlıyız'

Bu kutlu yürüyüşü durdurmak için kurulan tuzaklar hazırlayanların başına geçecektir. Elbette eksiklerimiz ve hatalarımız olabilir. Hiç kimse samimiyetimizden gayretimizden şüphe edemez. Bugüne kadar elde ettiğimiz tüm başarıların gerisinde bu anlayışla hareket etme gayretimiz var.

Biz Fırat'ın doğusundaki terör koridorunu paramparça etmekte kararlıyız. Şu ana kadar bunu başarıyla yürüttük. Avrupa, ABD ambargoları bizi bu sorunu çözmekten alıkoyamayacaktır. Ne yapılması gerekiyorsa yapıyoruz ve yapacağız. Bir yerlerden izin almamıza gerek yok.

"Kabadayılık yapan ya toprağın altına girecek ya zillete teslim olacak"

Kendi göbeğimizi kendimiz kesmemizi biliriz. Kabadayılık yapan ya toprağın altına girecek, ya zillete teslim olacak. Aklıselim sahibi herkese sesleniyorum; gelin bu PYD denilen örgütü tasfiye edelim. Türkiye'de yaşayan Suriyeli kardeşlerimizden 330 bini Suriye'ye geri döndüler. Kapasite doldu. Daha fazla kardeşimizin dönmesi için Münbiç ve Fırat'ın doğusunu güvenli hale getirmemiz gerekiyor. Bizim buna acil ihtiyacımız var. Hiçbir ülke nüfusunun yüzde 5'i kadar mülteciye evsahipliği yapmamıştı, yapmaz. Türkiye bu fedakarlığı sergileyerek insanlığın ahlakını kurtardı. Bizim lafa değil, parasal destekleri verin. Batı bu. Biz batı değiliz, farklıyız.

"Paramızla alacağız, kim verirse ona gideceğiz"

Şimdi F-35'le biz 1 milyar 430 milyon dolar ödeme yapmışız. 4'ünü teslim ettiler ülkemize gelmesine müsaade etmiyorlar. Sonra Patriot satmayıp niye S-400 alıyorsunuz diyorlar. Şimdi ABD kongresine sesleniyorum; biz Obama döneminde Patriot almayı arzu ettiğimizde siz vermediniz. Şimdi Sayın Trump döneminde yine engel olmaya çalışıyorsunuz. Paramızla alacağız. Kim verirse ona gideceğiz. Rusya ile her türlü anlaşmamızı yaptık. Siz yine de verecekseniz biz sizden Patriot alırız dedik. Kusura bakmayın, biz şu anda bütün tedbirlerimizi en ideal şekilde almak zorundayız. F-35 vermiyor musunuz, biz o konuda da yine tedbirlerimizi alır, başka yerlere döneriz. Bu konuda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Biz eli bağlı duramayız."