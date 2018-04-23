Erdoğan'dan 'Abdullah Gül' yorumu: Bunu ona...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'nin açılışının 98. yılı ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis'te düzenlenen resepsiyonda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'na Abdullah Gül'ün aday olacağına ilişkin iddialara ise, "Bunu ona sorun" yanıtını verdi.

Ayrıntılar geliyor...

Erdoğan'dan kendisine parmak sallayan CHP'liye sert tepki: "Aşağıda olsaydım ağzının..."

Erdoğan'dan 15 CHP'li vekile ilk yorum: Daha beter bir durum