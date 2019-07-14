0553 313 94 23

Erdoğan'dan ABD'li senatöre sert tepki: Bu zat Türkiye düşmanı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li Cumhuriyetçi Kuzey Carolina Senatörü Lindsey Graham'ın senatoya getirdiği Kıbrıs Rum Kesimi'ne uygulanan silah ambargosunu kaldırmayı öngören yasayla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

14 Temmuz 2019 Pazar 19:13
Erdoğan'dan ABD'li senatöre sert tepki: Bu zat Türkiye düşmanı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gazete ve televizyon kanallarının genel yayın yönetmenleri, bazı yazar ve akademisyenlerle Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.

Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'li Cumhuriyetçi Kuzey Carolina Senatörü Lindsey Graham'ın Türkiye düşmanı biri olduğunu belirterek, "Böyle bir zatın, senatoya getirmiş olduğu bu tehdit, Türkiye ile ABD ilişkilerini adeta bozmaya yönelik hesapsız bir tehdittir. Ben inanıyorum ki Sayın Trump bu oyuna gelmeyecektir." dedi.

'Hesapsız bir tehdit'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin S-400 almasına yönelik ABD'nin tepkilerinden biri olarak da okunabilecek bir adım da Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne uygulanan silah ambargosunu kaldırmayı öngören yasanın, temsilciler meclisinde onaylanması oldu. Senatoda da onaylandı. Bu öneriyi getiren de Türkiye'ye yönelik F-35'lerle ilgili kısıtlama getirilmesi gerektiğini söyleyen senatördü. Bu gelişmeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? Dünyada giderek artmaya meyilli cepheleşmede Doğu Akdeniz ve S-400 meselesi ile ilgili neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, şunları kaydetti:

'Bu zat Türkiye düşmanı'

"Bu zat, Türkiye düşmanı olan bir zattır. Böyle bir zatın, senatoya getirmiş olduğu bu tehdit Türkiye ile ABD ilişkilerini adeta bozmaya yönelik hesapsız bir tehdittir. Ben inanıyorum ki Sayın Trump bu oyuna gelmeyecektir. Bu oyunu da bozması gereken Sayın Trump'ın buradaki taktikleri olacaktır. Bozması gerekir diye düşünüyorum. Bir senatörün bu noktadaki yaklaşımları Türkiye-ABD ilişkilerini asla bozmamalı. Güney Kıbrıs ile ilgili konuda ise maalesef yine bir Cumhuriyetçi olması hasebiyle gündeme getiriyorum Sayın Bush döneminde, o zaman Bush'un, Colin Powell'a bir talimatı vardır. Bizim tam Kıbrıs'taki olayları gündemde tuttuğumuz bir zamandı. O zaman da bu problem çözülemedi. Çünkü AB'de bize yine büyük oyun oynandı. Kıbrıs'ta yine büyük oyunlar oynandı. Şu anda benzer taktikler, benzer oyunlar oynanmaya çalışılıyor. Neresinden gidersek gidelim burada bütün mesele bizim duruşumuzdur. Bu duruşumuz sayesinde Allah'ın izni ile bunları aşarız."

'Buna göre adımlarımızı atacağız'

Bölgede yeni gelişmelerin yaşandığına ve bu yeni gelişmenin Yunanistan'daki seçimler olduğuna değinen Erdoğan, "Miçotakis yönetiminin nasıl bir durum ortaya koyacağı, nasıl bir gelişme Yunanistan'da olacağı... Yaptığımız görüşmeye baktığımızda birbirimize karşı güzel ifadeler kullandık. Temennim odur ki kendileri de bu ifadelerine sadık, sahip olmak suretiyle adımlar atarsa, Yunanistan-Türkiye arasındaki ilişkileri süratle daha iyi bir konuma taşırız. Bu konuda görevlendirmeler yaptık. Bu görevlendirmelerle birlikte karşılıklı olarak görüşmeler yapılacak. Yeni dönemde Yunanistan bizden ne istiyor? Biz Yunanistan'dan ne istiyoruz? Bunları heyetlerimiz, arkadaşlarımız görüşecekler. Buna göre adımlarımızı atacağız." diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2019 Pazar 19:13
  1. abd
  2. Erdoğan
  3. açıklama
  4. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak İran açıklaması
    1. İngiltere, Almanya ve Fransa'dan ortak..
    2. İznik Gölü'nde tarihi mermer blok..
    3. "15 Temmuz milletimizce bertaraf..
    4. Geleneksel Türk Okçuluğu 18 Yaş Altı..
    5. İznik gölünde heyecan veren ihbar,..
    6. Bitlis’te uyuşturucu operasyonunda 10..
    7. Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 1 ağır..
    8. Hakkari’de 5 bölge yasaklandı
    9. Geleneksel Şalvar Güreş müsabakaları..
    10. Başkentte ‘yan baktın’ kavgası kanlı..
    11. AK Parti’li Eker, 15 Temmuz gazisini..
    12. Binicilik: 15 Temmuz Şehitler Kupası..
    13. Ağabeyi tarafından namaz kılarken..
    14. Amerikan armudu hangi meyvedir? KPSS..
    15. Genç boksörlerden Sırbistan'da 6 madalya
    16. Midyat’ta kafe yangını
    17. Erbil'de 14 Temmuz Kerkük katliamının..
    18. Dicle Nehri’nde kaybolan gencin cansız..
    19. El feneriyle eve girip suçüstü..
    20. Komandolar teröristlere göz açtırmıyor
    21. Kaymakam Alibeyoğlu yol çalışmalarını..
    22. Bahçeli: "Hakurk, Kandil ve çevresinin..
    23. Fransa Bisiklet Turu
    24. Erdoğan'dan ABD'li senatöre sert..
    25. Belçika'da 15 Temmuz Demokrasi ve..
    26. İsrailli Bakan Batı Şeria'nın..
    27. İkmal ne demektir? İkmal kelimesinin..
    28. DÜZELTME - "TBMM Başkanı Şentop'tan 15..
    29. Milli Mücadele’de ikmal yolunun adı..
    30. Ekrem İmamoğlu'nun iddialarına İBB..
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Yeni partiyi güzelleyen anket: Seçmenin yaklaşık yüzde 50'si...
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Doğu Akdeniz'de neler oluyor?
    Şevket Eygi'ye son görev
    Şevket Eygi'ye son görev
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Sadece sabahları 1 bardak içerek bağırsaklarınızdaki zehirlerden kurtulun
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap
    Abdullah Gül'den yeni parti sorusuna cevap

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Siyasi parti liderlerinden Mehmet Şevket Eygi mesajı
    Ve 6284 delindi!
    Ve 6284 delindi!