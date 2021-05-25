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Gündem Erdoğan'dan ABD'li isimlerle kritik görüşme!
Gündem

Erdoğan'dan ABD'li isimlerle kritik görüşme!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel'de ABD Başkanı Joe Biden'la yapacağı görüşme öncesi ABD'li şirketlerin yöneticileriyle görüşecek.

Yeniakit Publisher
2021-05-25 09:54:00 -
Erdoğan'dan ABD'li isimlerle kritik görüşme!

Yabancı yatırımcılara Türkiye'deki yatırım fırsatlarının anlatılma süreci devam ediyor.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'ye yatırım konusunu görüşmek üzere çarşamba günü 20 ABD şirketinin yöneticileriyle bir araya geleceği bildirildi.

Biden'la görüşme öncesi toplantı

Konuyla ilgili kaynaklar, toplantının ABD Ticaret Odası, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından organize edileceğini söyledi.

14 Haziran’da Brüksel’de düzenlenecek NATO Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, ilk kez yüz yüze görüşecek. Şirket yöneticileriyle yapılacak toplantının, söz konusu görüşme öncesi nabız yoklama niteliği taşıdığı belirtildi.

Mıcrosoft ve Netflix yöneticileri de katılacak

26 Mayıs saat 18.00'de gerçekleştirileceği aktarılan toplantıya hangi şirketlerin katılacağı belirtilmedi. Kaynaklardan biri, "ABD şirketleriyle suları test etmenin bir yolu, Biden ile yüz yüze görüşmeden önce bir tür ön çalışma." dedi.

Diğer taraftan, toplantıya Microsoft ve Netflix'ten yöneticilerin katılacağı konuşuluyor. Her iki şirketin temsilcileri, konuyla ilgili yorum yapmadı.

ABD Ticaret Odası’ndan bir sözcü, "Bu toplantı özel ve kayıt dışı olduğundan herhangi bir ayrıntı veremiyoruz." ifadesini kullandı.

100 milyar dolar hedefi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve TOBB, yorum yapmayı reddetti. Cumhurbaşkanlığı ve Washington'daki Türk Büyükelçiliği de yorum taleplerine yanıt vermedi.

Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacmi 2019'da 21 milyar dolara ulaştı. NATO müttefikleri bunu 100 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor.

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