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Erdoğan'dan ABD'de kritik görüşme!

ABD'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüştü.

25 Eylül 2018 Salı 08:35
Erdoğan'dan ABD'de kritik görüşme!

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 08:35
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Hasan Ruhani

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