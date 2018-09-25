Erdoğan'dan ABD'de kritik görüşme!

Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Başkan Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile MİT Başkanı Hakan Fidan eşlik etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.