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Siyaset Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Siyaset

Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-03-08 11:25:00 - 2021-03-08 11:25:53
Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz.

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