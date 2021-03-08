Erdoğan'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter'dan paylaştığı mesajda şu ifadelere yer verdi:
Sevgileri, emekleri ve fedakârlıkları ile insanlığın umudu olan tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Kadınlarımızın şiddete maruz kalmadıkları bir ortamı oluşturmak için verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla ve hassasiyetle sürdüreceğiz.