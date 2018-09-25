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Erdoğan'dan 7 sene sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Erdoğan 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya bir devlet ziyareti gerçekleştirecek.

25 Eylül 2018 Salı 17:21
Erdoğan'dan 7 sene sonra bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya bir devlet ziyareti gerçekleştireceği ve ziyarette ikili siyasi ve ekonomik ilişkilerin yanı sıra Suriye, Türkiye-AB ilişkileri ve göç konusunun da ele alınacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in davetine icabetle gerçekleştireceği ziyarette Steinmeier'in yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile de görüşecek.

Ziyarete ilişkin açıklamada "Görüşmelerde, Türkiye ile Almanya arasında siyasi, ekonomik, güvenlik, savunma, kültür ve sosyal alanlarda işbirliği ve Almanya’da yaşayan Türk toplumuna ilişkin hususlar ele alınacaktır. Ayrıca başta Suriye olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler, terörizm ve düzensiz göçle mücadele alanlarında işbirliği, Türkiye-AB ilişkileri ve iki ülkenin ortak gündeminde yer alan diğer hususlar görüşülecektir"denildi.

7 YIL SONRA İLK DEVLET ZİYARETİ: Erdoğan'ın ziyaret vesilesiyle sivil toplum kuruluşları yetkililerine ve Türkiye-Almanya İş Konseyi’nde önde gelen Alman firmalarının yöneticilerine de hitap edeceği duyuruldu. Erdoğan ziyarette Köln kentine de giderek bir camii açılışı gerçekleştirecek ve Türk toplumu ile biraraya gelecek. Ziyaret yedi yıl aradan sonra Türkiye'den Almanya'ya gerçekleştirilen ilk devlet ziyareti olacak.İki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi anlamında ekim ayında da önemli bir ziyaret olması bekleniyor. Bu kapsamda, Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier başkanlığında 86 iş adamının katılımıyla büyük bir ekonomik delegasyon ekim ayında Türkiye'ye gelecek.

MERKEL İLE UCU AÇIK KAHVALTI: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaretinin son gününde Merkel ile ucu açık kahvaltıda bir araya gelecek. İki ülke arasında son 3 yıldır yaşanan sıkıntıların ele alınacağı görüşmelerde, sorunların çözüm yolları aranacak.Görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkiler başta olmak üzere, İdlib'den Türkiye'ye yaşanacak olası göç dalgasına yönelik tedbirler, terörle mücadele konularında görüş alışverişinde bulunulması bekleniyor. Erdoğan'ın ziyareti öncesinde Alman yetkililer tarafından yapılan olumlu açıklamalar, iki ülkenin de ilişkileri geliştirme yolundaki niyetlerini ortaya koyuyor.

KÖLN MERKEZ CAMİSİ: Kahvaltının ardından Köln'e geçecek olan Erdoğan, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Köln Merkez Camisi'nin açılışını yapacak.Erdoğan'ın cami açılışında vatandaşlara hitap etmesi planlanıyor. 26 metre kubbe yüksekliğine sahip ve bin 250 kişinin aynı anda ibadet edebildiği caminin toplam 17 bin metrekare kullanım alanı bulunuyor.

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 17:21
  1. recep tayyip erdoğan
  2. almanya

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