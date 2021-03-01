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Siyaset Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı! Cezaevinden Cumhurbaşkanlığına
Siyaset

Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı! Cezaevinden Cumhurbaşkanlığına

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, Türk siyasi tarihine “postmodern darbe” olarak geçen 28 Şubat sürecinin 24’üncü yılı dolayısıyla bir video mesaj paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-03-01 09:39:00 -
Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı! Cezaevinden Cumhurbaşkanlığına

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında şunları kaydetti: “28 Şubat döneminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydım.Okuduğum bir şiir sebebiyle hukuksuz bir şekilde hapse atıldım ve siyasi hayatım bitirilmek istendi. Şu an halkın oylarıyla seçilmiş ilk Türkiye Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyorum. Her türlü engellemelere rağmen şan ve şerefle aziz milletime hizmet ediyorum. Darbe bir insanlık suçudur. 28 Şubat’ı yaşadım, 28 Şubat’ın farkındayım.”

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