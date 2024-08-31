Erdoğan'a "züppe" demişti! Solak Soner Yalçın, CHP'li Tuncay Özkan'ı resmen tokat manyağı yaptı! Füze atsaydın daha iyiydi

Solak Soner Yalçın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a "züppe" diyerek büyük bir alçaklık örneği sergileyen CHP'li Tuncay Özkan'ı resmen yerin dibine soktu. Osmanlı’dan bu yana edebiyatımızda yer alan "züppe" karakterlerin özelliklerini anlatıp Erdoğan ile Özkan’ı karşılaştıran Yalçın, Özkan'ın gerçek bir "züppe" olduğunu ima etti. Soner Yalçın, her lafın insanın aynası olduğunu belirttiği Sözcü gazetesindeki bomba yazısında şunları kaydetti:

"(...) Tuncay Özkan’ı kırk yıldır tanırım. Her bilgisiz gibi kurnazlıkla taçlandırdığı bitmek tükenmez kişisel hırsı son yıllarda ülkeyi hep geriyor.

Dediği gibi Erdoğan “züppe” mi?

Erdoğan, Felâtun Bey mi?

Erdoğan, Bihruz Bey mi?

Erdoğan, Necip mi? Meftun mu? Servet mi? Behlül mü? Efruz mu? Macit mi?

Kimdir bu isimler bilir misiniz?

Ahmet Mithat, “züppe” tipini ilk tanımlayan yazarımız: “Felâtun Bey ve Râkım Efendi.”

Bihruz Bey ise, Recaizâde Mahmut Ekrem’in unutulmaz “Araba Sevdası” adlı eserinde ele alındı. Mirasyedi züppe Bihruz, alafrangalaşmak uğruna yaptıkları ironik bir dille anlatıldı romanda...

Necip’i, Mehmet Rauf “Eylül” romanında,

Meftun’u, Hüseyin Rahmi “Şıpsevdi” romanında,

Servet’i, Yakup Kadri “Kiralık Konak” romanında,

Behlül’ü, Halit Ziya “Aşk-ı Memnu” romanında,

Efruz’u, Ömer Seyfettin “Efruz Bey” romanında,

Macit’i, Peyami Safa “Yalnızız” romanında yazdı...

Bu tipler, gelenekçi yapıdaki Erdoğan’a benziyor mu? İlgisi yok. Anlatayım:

★★★

Türkiye’de züppeliğin toplumsal hayatta görülmesi romanlarda oldu.

Edebiyatımızda, yüzeysel Batılılaşmanın/burjuvazinin karikatürleşmiş vitrin süsüydü züppe...

Tanzimat dönemi ile birlikte ortaya çıkan ve alafrangalaşma yolundaki her adımı mübah sayan, Batılılaşmayı sadece hayat şartına, şekle indirgeyen biçimci kişilere “züppe” dendi.

Bunlar, Batılılaşmanın özünü kavramayıp sadece göstermelik/taklitçi anlayışla hareket eden tiplerdi:

Okumuş, kendini toplumdan üst konumda gören, kibirli, aklından geçeni hiçbir ölçüt veya ahlaki kuralı dikkate almadan uygulayan, toplumdan kopuk biçimde minik bir grup içinde yaşamını sürdüren, cümlelerinin arasına yabancı kelimeler sıkıştırmayı Batılılaşmanın gereği sayan, belirli bir hedefi olmayan, günübirlik yaşayan, başına buyruk aylaklardı...

Batılılaşmanın bu özürlü çocukları -örneğin- Necip (kuzenin eşini) ve Behlül (amcasının eşini) baştan çıkaracak/ayartacak kadar ahlak dışı duruş sergilediler. Vs.

Bu tipler romancılar tarafından ironik bir dille ağır şekilde eleştirildi.

Erdoğan bunlara benziyor olabilir mi? Hiç ilgisi yok.

★★★

Hadi çubuğu tersine bükelim:

“Züppe” tipi Tuncay Özkan’a benziyor mu?

Tanzimat “züppesi”, özünde aydın olmayan ve fakat aydın görünme çabasındaki saf taklitçi tipti...

Ancak:

Tanzimat döneminin kandırılmaya müsait bu saf züppe tipi, zamanla aylaklığa evrilerek uyanık, hakkını kimseye yedirmeyen bir tipe dönüştü.

Evet, Tanzimat züppeleri zararları kendilerine olan birer saftirik budala iken, 20’nci yüzyıl başı itibariyle çıkarcı ve kurnaz oldu...

Yusuf Atılgan’ın “Aylak Adam” eserinde yazdığı gibi, o kimsenin kandırabileceği ve sömürebileceği tip değildi; kendine güvenen becerikli, açıkgöz bir karaktere dönüştü. Sıradan gözükmez istemezdi.

Oysa. Her şeyi bilen, her konuda yorumu olan bir cahildi karşınızdaki... Bilgisiz olduğu hâlde toplumu eğitmeyi amaçlayarak gülünç duruma düştüğünün farkında bile olmayan yapay karakterdi. Çevresine faydası, salt gösteriş amaçlıydı.

Züppe tip, kendisini toplum önünde sergilemekten, halkı için çalıştığını söylemekten büyük haz duyuyordu. Yalancıydı.

Kendini herkesten üstün ve farklı görürdü oysa. Bütün yaşantısını gözler önünde sergilediğini düşünse de, ruhsal hayatı travmaydı: Bencil, insanları samimiyetsiz bulan, kimseye güvenmemeyi tercih eden. Yaşadığı topluma yabancılaşmış yalnız biri.

Peki “züppe”, Tuncay Özkan’a benziyor mu? Kırk yıllık arkadaşım ne diyeyim şimdi? Söz insanın aynasıdır...

Şunu eklemeliyim; her lafı/sözü, ceza hukuku konusu yapmayın artık."