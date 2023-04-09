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Medya Erdoğan'a yakın isim böyle duyurdu! Aslı Baykal bombası
Medya

Erdoğan'a yakın isim böyle duyurdu! Aslı Baykal bombası

Yeniakit Publisher
2023-04-09 10:52:00 -
Erdoğan'a yakın isim böyle duyurdu! Aslı Baykal bombası

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Siyasi kulislerde konuşulan bir konu daha var, o da CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın AK Parti listesinden aday olacağı. Aslı Baykal aday olsun veya olmasın, babasına komplo kuranlarla zaten mücadele ediyor." dedi.

Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas, "Siyasi kulislerde konuşulan bir konu daha var, o da CHP'nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın AK Parti listesinden aday olacağı. Aslı Baykal aday olsun veya olmasın, babasına komplo kuranlarla zaten mücadele ediyor." dedi. 

Barlas yazısında, "Zaten Aslı Baykal da CHP'den istifa ederken milliliğe vurgu yaparak 'CHP gayri milli bir pozisyona geldi' demişti.Seçim yaklaştıkça, adaylar ve listeler şekillendikçe bu seçimin 'yerliler' ile 'küreselciler' arasında olacağı da iyice ortaya çıkıyor. Bu sebeple küresel çetenin terör örgütleri olan PKK ile FETÖ'cülerin Altılı Masa'ya verdikleri desteğin götürüsü, getirisinden fazla oluyor Türkiye'de seçmen her seçimde en doğru karar vermiştir, bu seçimde de öyle olacaktır." düşüncesini dile getirdi.

 

 
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Yorumlar

Zeynel

Aday olmasa bile Antalya ve İzmirde iki tur gezip oy istese yeter

Vatandaş

Millet olarak Türkiyemizin bekası için cumhur ittifakına vermeliyiz küçük hesaplar yapmamalıyız-sonuna çok pişman oluruz-çünkü dış mihraklar Türkiye yi bölecekler yatırımlar duracak
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