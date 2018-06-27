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Erdoğan'a süper takım

Yeni sistemde bakanlık sayısı azaltılırken, ofis, kurul ve başkanlık birimleri olacak.

27 Haziran 2018 Çarşamba 08:30
Erdoğan'a süper takım

Türkiye'ye çağ atlatacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin işleyişi netleşmeye başladı. Bakanlık sayısının 16'ya indiği, 4 ofis, 9 kurul ve 8 başkanlıktan oluşan yeni sistem, sosyal yaşamdan diplomasiye, ekonomiden adalete kadar her alanda kendini hissettirecek. CumhurbaşkanıErdoğan yardımcıları ve bakanları parlamento dışından atayacak. Yeni kabineye iş dünyasından, kültür sanat, spor gibi alanlardan kamuoyunun yakından bildiği isimlerin de girmesi bekleniyor.

Yeni hükümet sisteminin işleyişi şöyle:
 
Ofisler düşünce kulübü olarak görev yapacak. Doğrudan Cumhurbaşkanı ile çalışacak. Yatırım, finans, dijital dönüşüm, insan kaynakları alanlarında önemli rol üstlenecek ofislerde siyasi düşüncelerine bakılmaksızın iktisatçılar, sosyologlar, teknokrat, alanlarında uzman isimler de çalışacak.

 Cumhurbaşkanlığı'na bağlı 9 politika kurulu, güçlü danışma kurulu olarak rol alacak. Ekonomiden sanata, sağlıktan güvenliğe, dış politikaya kadar birçok alanda istişare mekanizması olacak, politik öneriler geliştirecek.

 Strateji ve Bütçe Başkanlığı bütçe performansını yakından izleyecek. Merkez Bankası'ndan üst kurullara kadar her alanda alınan ekonomik kararların bütçeye etkisini izleyecek.

 Ofis yapılanmasında Cumhurbaşkanı'nın mevcut 36 danışmanından isimler de yer alacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı doğrudan Finans Ofisi ile çalışacak. Enerji, ticaret, ulaştırma, turizm ve sağlık ekonominin lokomotifi olacak.

 Ekonomi Politikaları Kurulu güçlü ekonomi danışma organı olarak görev yapacak. Ürettiği politikaları Cumhurbaşkanı'na aktaracak. Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu, Türkiye'yi dünyada daha etkili konuma yükseltecek politikalar üretecek.

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 08:30
  1. Erdoğan
  2. Cumhurbaşkanı
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