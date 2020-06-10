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Siyaset

Erdoğan'a seslenen MHP'li Cemal Enginyurt'tan İYİ Partililere tepki

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Partili Aytun Çıray’ın, Türkiye’nin koronavirüse karşı yürüttüğü mücadeleyi lekelemeye çalışmasını eleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Enginyurt, “Bunlar iflah olmaz, tedavisi imkansız hastalık var bunlarda” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-06-10 10:25:00 -
Erdoğan'a seslenen MHP'li Cemal Enginyurt'tan İYİ Partililere tepki

 yeniakit.com.tr  Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde Türkiye, dünyanın ayakta alkışladığı bir süreç yürüttü. Türkiye’nin pandemi gibi kitlesel sağlık sorunlarına karşı 20 yıldır hazırladığı altyapısı ve Çin’de Kovid-19’un baş gösterdiği günlerin ardından hızlıca önlem alması sonrası yürüttüğü başarılı süreç, süper güç sayılan ülkeleri dahi geride bıraktı.

Buna karşın muhalefet cephesi, akılalmaz yorumlarıyla AK Parti iktidarı ve Türkiye Cumhuriyet Devleti’ni lekelemek için elinden geleni yaptı.

Ülkücü geçindiği halde terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP ile ittifak yapmaktan çekinmeyen İYİ Partili bazı milletvekilleri, Türkiye’nin mücadelesini eleştirdi.

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, bu süreçte devleti eleştiren İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray’a tepki gösterdi.

Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a seslenen Cemal Enginyurt, “Sayın @RTErdogan sen ne yaparsan yap! Bu zillet İttifakı asla güzel olmuş demeyecek. İP Milletvekili Aytun Çıray, sabah çanı gibi ötüyor ve dünya ‘koronada Türkiye en başarılı ülke’ derken, adam ülkesini yerden yere vuruyor. Bunlar iflah olmaz, tedavisi imkansız hastalık var bunlarda.” ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Nur

Aklı selim sağ duyulu milletimiz görüyor devletimizin başarıları Ayyuka çıktı dünya şapka çıkarttı .Bu madrabazlar şov yapıyor muhalefetler ya muhalefet bile beceremiyorlar hasetlik fesatlık almış gidiyor bunlar tek tek tarihin karanlık sayfalarına gömülecek Elbette .Suratlarında ki ifade zaten ürkütücü içlerinin köyülüğünü aks ettirmiş Rabbim yüzlerine
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EFE

AYTUN ÇIRAY,fetö'nün DON LASTİĞİ SOYTARI.
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