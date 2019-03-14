0553 313 94 23

Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!

Gazeteci Levent Gültekin, ezanın kutsal olmadığını, ibadetin kutsal olduğunu, ezana dini kaynaklarda kutsallık atfedilmediğini söyleyerek, Taksim'de ezana karşı yapılan saygısızlığı örtbas etmeye çalıştı.

14 Mart 2019 Perşembe 23:40
Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!

Gazeteci Levent Gültekin, T24 sitesi için Şirin Payzın'la yaptığı söyleşide ezanı küçümseyici ifadelerde bulundu.

Saygısızlığı saptırmaya çalışırken yeni bir küstahlık!

Gültekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan saygısızlığı yorumlarken olayı sulandırma, konuyu saptırma yoluna gitti.

"Ezan kutsal değildir! Kutsal olduğu nerede yazıyor?"

Ezanın kutsal olmadığını öne süren Gültekin, "yalan söylüyorlar. Ezan kutsal değildir, bizi habire köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Kutsal olan ibadettir. Ezanın kutsal olduğu nerede yazıyor? Bir ayette mi, bir hadiste mi, dinin herhangi bir kaynağında mı yazıyor" ifadelerini kullandı.

Aklınca Erdoğan'a seslendi: Sana ne Ezan'dan

Gültekin, ezana yapılan saygısızlığa tepkisini koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben de "sana ne ezandan" dedi.

Ezan hakkında ayetler ve hadisler var

Gültekin, dini kaynaklarda ezanın kutsal olduğuna dair bir ifade bulunmadığını iddia etse de, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde ezana çok sayıda atıf bulunuyor.

Örneğin Maide Suresi 58. ayette, Allahü Teala adeta bugün yaşanan durumu çok veciz bir şekilde buyuruyor:

"Onlar (inkârcılar ve münafıklar), siz birbirinizi namaza çağırdığınızda (ezan okunduğunda) onu alay ve oyun (konusu) edinirler. Bu, gerçekten onların akıl erdirmeyen bir topluluk olmaları yüzündendir."

Kaynak: Haber7

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 23:45
  1. ezan
  2. kutsal
  3. şirin payzın
  4. levent gültekin
  5. t24
  6. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanı Soylu: “PKK, ilk defa bu yıl o sözde şehitler albümünü yapamadı”
    1. İçişleri Bakanı Soylu: “PKK, ilk defa..
    2. 14 Mart Tıp Bayramı
    3. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Aşkınan..
    5. İsrail 60 yaşındaki Gazzeli kadını..
    6. Cami çıkışı otomobil çarpan yaşlı adam..
    7. Dışişleri Bakanlığı, ABD İnsan Hakları..
    8. Erdoğan 'Bu nasıl enerjidir' sorusu..
    9. Dışişleri Bakanlığı: "FETÖ elebaşına..
    10. Kuşadası’nda 15 ay aradan sonra..
    11. ABD'de insan hakları örgütlerinden..
    12. "Türkiye'nin yarışı, muasır..
    13. Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den..
    14. "İran Netanyahu'nun rakibinin cep..
    15. Erdoğan, canlı yayında soruları..
    16. Dışişleri Bakanlığı: "ABD'nin İnsan..
    17. Kuşadası’nda yunus ve caretta caretta..
    18. Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Geylan:..
    19. "Bu seçim dünyanın dört bir tarafında..
    20. Bakan Koca: ’’Bundan böyle sağlık..
    21. Türk gazetecilerin fotoğrafları..
    22. "Büyük Beşiktaş Yürüyüşü"..
    23. Tarihte ilk kez 2 kadın uluslararası..
    24. "Suriye'deki kriz geride dünyanın en..
    25. Yüksekova’da kar yağışı sürücülere zor..
    26. "Türkiye Sancaklı Boşnakların..
    27. "Arkadaşlarımız cepsiz ceket giydi"
    28. Kardemir Karabükspor'da İlhan Özer..
    29. İsrail’in başkenti Tel Aviv'e roket..
    30. Erdoğan'dan 'ekonomi' mesajı: Krizler..
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    Yerel seçim öncesi son anket! Kritik illerde sonuçlar belli oldu
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    ABD'den Türkiye'ye Venezuela tehdidi!
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Trump'a korkutan uyarı: Asya Pasifik'te savaş, ABD için felaket olur
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Özhaseki'den tokat gibi cevap: İspatlarsan Türkiye'yi terk ederim
    Terör çimentosuna baskın
    Terör çimentosuna baskın

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    O paraları hemen geri alabilirsiniz! İşte şartları...
    PKK'lıların not defteri bulundu
    PKK'lıların not defteri bulundu