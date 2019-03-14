Erdoğan'a seslenen Levent Gültekin'den büyük küstahlık: Ezan kutsal değildir, sanane Ezandan!

Gazeteci Levent Gültekin, T24 sitesi için Şirin Payzın'la yaptığı söyleşide ezanı küçümseyici ifadelerde bulundu.

Saygısızlığı saptırmaya çalışırken yeni bir küstahlık!

Gültekin, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde yapılan saygısızlığı yorumlarken olayı sulandırma, konuyu saptırma yoluna gitti.

"Ezan kutsal değildir! Kutsal olduğu nerede yazıyor?"

Ezanın kutsal olmadığını öne süren Gültekin, "yalan söylüyorlar. Ezan kutsal değildir, bizi habire köşeye sıkıştırmaya çalışıyorlar. Kutsal olan ibadettir. Ezanın kutsal olduğu nerede yazıyor? Bir ayette mi, bir hadiste mi, dinin herhangi bir kaynağında mı yazıyor" ifadelerini kullandı.

Aklınca Erdoğan'a seslendi: Sana ne Ezan'dan

Gültekin, ezana yapılan saygısızlığa tepkisini koyan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben de "sana ne ezandan" dedi.

Ezan hakkında ayetler ve hadisler var

Gültekin, dini kaynaklarda ezanın kutsal olduğuna dair bir ifade bulunmadığını iddia etse de, Kur'an-ı Kerim'de ve hadis-i şeriflerde ezana çok sayıda atıf bulunuyor.

Örneğin Maide Suresi 58. ayette, Allahü Teala adeta bugün yaşanan durumu çok veciz bir şekilde buyuruyor:

"Onlar (inkârcılar ve münafıklar), siz birbirinizi namaza çağırdığınızda (ezan okunduğunda) onu alay ve oyun (konusu) edinirler. Bu, gerçekten onların akıl erdirmeyen bir topluluk olmaları yüzündendir."

Kaynak: Haber7