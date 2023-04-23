"Erdoğan'a oyumu vereyim de öyle öleyim"
Akciğer hastası 94 yaşındaki Ali Akgöz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua ederek, "Nasip et diyorum, Allah’a yalvarıyorum, ona oyumu vereyim de öyle öleyim” dedi.
AK Parti İstanbul 3’üncü Bölge Milletvekili Adayı Ali Çiçek, Beylikdüzü Devlet Hastanesi’ne ziyaret gerçekleştirdi.
Ziyareti sırasında akciğer hastası 94 yaşındaki Ali Akgöz’le karşılaşan Çiçek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamını Akgöz’e iletti.
Ali Akgöz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için dua ederek, "Nasip et diyorum, Allah’a yalvarıyorum, ona oyumu vereyim de öyle öleyim” dedi.