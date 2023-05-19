Erdoğan’a oy veren milyonlara skandal sözler! Böyle kepazelik görülmedi

Cumhuriyet gazetesi yazarı Ataol Behramoğlu, Cumhur İttifakı ve Tayyip Erdoğan’a oy veren milyonlarca insana akıl almaz ithamlarda bulundu.

“Millet olma gerçeğimizin temelleri, üstelik milletimizin küçümsenemeyecek sayıda bir bölümünün eliyle oyulmakta” herzelerini yumurtlayan Behramoğlu, pespaye yazısında özetle şunları kaydetti:

“(…) Çok halktan oluşan Osmanlı İmparatorluğu’nun çözülüşünden sonraki süreçte millet olabilmek kolay olmadıysa da Türkiye Cumhuriyeti’ni oluşturan halk-halklar pek çok güçlüğü aşarak millet sıfatını hak etmişlerdi.

Çözüm gerektiren bütün sorunlara karşın bir millet olmuştuk.

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Bu sözüm bazı kimselere, bazı kulaklara yadırgatıcı gelebilir.

Millet olduğumuzdan kuşkun mu var?

Evet... Giderek ve daha da kaygılanarak...

***

Türkiye Cumhuriyeti çözülüp yıkılan bir imparatorluğun yıkıntılarından nice özveriler ve acılar pahasına yaratılabilmiş çağdaş bir milletin adıdır.

Daha doğrusu, adıydı.

Bundan en ufak bir kuşkumuz yoktu.

Bugün geldiğimiz noktada, sayıları gittikçe çoğalan çevrelerde, milletin dili, tarihi, her şeyi tartışmanın ötesinde, yadsınmakta, yanlış bilgilerle saptırılmakta, kirletilmekte, küçümsenmektedir.

Ümmetçilik, şoven sapmalar, ülkeyi şirket; milleti müşteri olarak görmek anlayışı, bunların yanı sıra da giderek yaygınlaşan bilinçsizlik, aldırışsızlık, ümitsizlik, millet olma gerçeğini alttan alta kemirmekte, çürütmekte. Türkiye’nin temelleri sallanmaktadır.

Yalan, ikiyüzlülük, her türlü kötülük, yukarıdan aşağıya ülkeyi sarıp kuşatıyor.

Sanki tam da imparatorluğun yıkılıp ülkenin işgal edilmekte olduğu süreçlerin tıpkısını yaşamaktayız.

Sanki savaş ve işgal yıllarının anlatıldığı yapıtları, “Yaban”ı, “Hüküm Gecesi”ni, “Sodom ve Gomore”yi, “Türkün Ateşle İmtihanı”nı okumakta gibiyiz...

(…) Sevgili okurlarım, bunları büyük bir acıyla, kederle yazıyorum.

Halka kızılmaz. Ama halk ne yapıyorsa doğrudur da denemez.

Millet olma gerçeğimizin temelleri, üstelik milletimizin küçümsenemeyecek sayıda bir bölümünün eliyle oyulmakta.

Bildiğimiz, tanıdığımız, sevdiğimiz, bütün sorunlarına rağmen başımızın üzerinde taşıdığımız Türkiye Cumhuriyeti çözülüp dağılmanın, yıkılmanın eşiğindedir.

Bugün yaşanmakta olan şey siyasal bir yönetim değişikliği değil bütün ağırlığı ve acıtıcılığı ile karşımızda durmakta olan var olmak; yok olmak sorunudur.”