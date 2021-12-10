  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sarı ve turuncu kodla uyarıda bulunuldu! Kuvvetli sağanak ve fırtına geri dönüyor

Altın yatırımcıları saat 16:30'a dikkat! Kritik uyarı: "Aşağı yönlü baskı devam edebilir"

BAE'den Bayraktar TB2 bombası

Türk koridorunda kardeşliğe uymayan skandal hamle! Türkiye'den açıklama: 5 milyar $ zarar ederiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teklifini kabul ettiler! Bir araya gelecekler

Erdoğan stokçuları üstüne basa basa uyarmıştı! Ve nihayet harekete geçildi

10 Aralık 1915: Mustafa Kemal Paşa’nın Hariciye Nazırı Halil Bey’i Makamında Ziyaret Etmesi

2018'deki kur manipülasyonuyla ilgili bomba gerçek ortaya çıktı!

10.12.2021 Günün Âyet ve Hadisi

ABD’nin F-35 şantajı yerli savaş uçağına yaradı! Amerikan basınından TF-X açıklaması
Gündem Erdoğan’a küstah tehdit! Baro değil CHP'nin arka bahçesi
Gündem

Erdoğan’a küstah tehdit! Baro değil CHP'nin arka bahçesi

Salyalarını akıtmaya devam eden İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel, haddini aştı! Baro'yu CHP'nin arka bahçesine çeviren Yücel, halkın hür iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanı'nı tehdit edecek kadar alçaldı.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 13:30:00 -
Erdoğan’a küstah tehdit! Baro değil CHP'nin arka bahçesi

  yeniakit.com.tr  

Avukatlık mesleğini sorunlarından ziyade marjinal zihniyetteki yöneticilerin ideolojik tatminlerini gerçekleştirdikleri bir kurum haline dönen İzmir Barosu’nun Başkanı Özkan Yücel salyalarını akıtmaya devam ediyor.

Dillerinden düşürmedikleri basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü kavramlarını hiçe sayan Özkan Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti.

Seçildiği dönemin öncesinde ve sonrasında PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik soruşturmaları ve tutuklamaları hedef alan İzmir Barosu’nun sözde başkanı, Türkiye Barolar Birliği’ndeki değişimin avukatlar, demokrasi, hukuk sistemi ve yurttaşlarca fark edildiğini öne sürerek “TBB’deki küçük tek adamı uzaklaştırdık, şimdi sıra başka tek adamlarda” dedi.

Halkın hür iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanı'nı tehdit edecek kadar alçalan Özkan Yücel için savcıların harekete geçip geçmeyeceği ise merak ediliyor.

Akit'e düşman FETÖ'ye dost! FETÖ'cü laisist İzmir Barosu böyle ifşa oldu
Akit'e düşman FETÖ'ye dost! FETÖ'cü laisist İzmir Barosu böyle ifşa oldu

Gündem

Akit'e düşman FETÖ'ye dost! FETÖ'cü laisist İzmir Barosu böyle ifşa oldu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Arjan

Devletimin ve de milletimin sırtımdaki kene bunlar okumuş avukat ol uş ama adam olamamış inbecel bunlar
  • Yanıtla

Maskeli Balo

Balık baştan kokmaya başlar.Halkın %52 oyu ile seçilen Cumhurbaşkanına meşru değil, diktatör diyen bu çağdışı zihniyet, terör örgütü ile ortaklıklarını gizlemeyen, eylem ve söylemleri ile aleni olarak belli eden HDP için halkın oy verdiği meşru bir parti diyebiliyorlar
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
ABD’nin F-35 şantajı yerli savaş uçağına yaradı! Amerikan basınından TF-X açıklaması
Gündem

ABD’nin F-35 şantajı yerli savaş uçağına yaradı! Amerikan basınından TF-X açıklaması

ABD basını, Türkiye'nin Milli Muharip Uçak (MMU) projesiyle ilgili bir makale kaleme aldı. Beşinci nesil savaş uçağı TF-X'in özelliklerine d..
Türk koridorunda kardeşliğe uymayan skandal hamle! Türkiye'den açıklama: 5 milyar $ zarar ederiz
Ekonomi

Türk koridorunda kardeşliğe uymayan skandal hamle! Türkiye'den açıklama: 5 milyar $ zarar ederiz

Orta Asya'daki Türk Cumhuriyetlerinin, “kendi nakliye araçlarının pazar payını artırmak” için Türkiye'den gelen tırları engellediği ortaya ç..
Erdoğan stokçuları üstüne basa basa uyarmıştı! Ve nihayet harekete geçildi
Siyaset

Erdoğan stokçuları üstüne basa basa uyarmıştı! Ve nihayet harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Stokçuların üzerine ciddi manada gideceğiz. Gerekirse mallarına el konacak" açıklamasının ardından AK..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay