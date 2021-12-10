Erdoğan’a küstah tehdit! Baro değil CHP'nin arka bahçesi

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Avukatlık mesleğini sorunlarından ziyade marjinal zihniyetteki yöneticilerin ideolojik tatminlerini gerçekleştirdikleri bir kurum haline dönen İzmir Barosu’nun Başkanı Özkan Yücel salyalarını akıtmaya devam ediyor.

Dillerinden düşürmedikleri basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü kavramlarını hiçe sayan Özkan Yücel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit etti.

Seçildiği dönemin öncesinde ve sonrasında PKK ve FETÖ terör örgütlerine yönelik soruşturmaları ve tutuklamaları hedef alan İzmir Barosu’nun sözde başkanı, Türkiye Barolar Birliği’ndeki değişimin avukatlar, demokrasi, hukuk sistemi ve yurttaşlarca fark edildiğini öne sürerek “TBB’deki küçük tek adamı uzaklaştırdık, şimdi sıra başka tek adamlarda” dedi.

Halkın hür iradesiyle seçtiği Cumhurbaşkanı'nı tehdit edecek kadar alçalan Özkan Yücel için savcıların harekete geçip geçmeyeceği ise merak ediliyor.