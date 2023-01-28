  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

ÖSYM Başkanı sürpriz açıklamayı duyurdu! 13 yıl aradan sonra bir ilk geliyor: O ülkelere YÖS'ü uygulayacağız

Hangi İslam ülkesinin ne kadar altın rezervi var! Türkiye bakın kaçıncı sırada

BBP Lideri Mustafa Destici'dan canlı yayında flaş çıkış! Oy oranlarını açıkladı, sunucu şaşırdı

Fatih Erbakan’ın önünü kesip bakın ne diyorlar! Anadolu’da yaşadıklarını anlattı

"AK Parti'yi Vatan Partisi kurtaracak" diyerek yüksekten uçtu: Oy oranımız...

Korkunç görüntüler paylaşıldı! Alın size demokrasinin beşiği

Türkiye'den altın fışkırıyor! İşte yerin altında en çok altın olan illerimiz

İşte Yeni Evim Konut Finansman Programı'nın bilançosu

Bilim insanlarından 'göktaşı sürüsü' uyarısı! Dünyaya düşerse durdurulamaz

Beyaz petrol ve beyaz altın akıyor maşallah! Türkiye'den stratejik hamle
Medya Erdoğan'a karşı büyük skandal! Bu, utanmazlık ve yüzsüzlük
Medya

Erdoğan'a karşı büyük skandal! Bu, utanmazlık ve yüzsüzlük

Mehmet Barlas, Batı basınının Erdoğan alerjisini köşesine taşıdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-28 15:01:00 -
Erdoğan'a karşı büyük skandal! Bu, utanmazlık ve yüzsüzlük

Mehmet Barlas, Batı basınının Erdoğan alerjisini köşesine taşıdı. "Türkiye ve Erdoğan aleyhine ne yazacaklarını şaşırdılar" ifadelerini kullanan Sabah gazetesi yazarı Barlas, Alman Frankfurter Allgemeine gazetesinin son rezilliğini aktarıp şunları kaydetti:

"Batı basınında 2. Dünya Savaşı öncesi gibi bir gerginlik var. Başta ABD, Almanya ve İngiltere olmak üzere pek çok ülke, sanki 3. Dünya Savaşı çıksın diye elinden geleni yapıyor. Erdoğan'ın uzlaştırıcı rolünden ise büyük rahatsızlık duyuyorlar. Türkiye'nin takındığı tarafsız tutumu bir türlü içlerine sindiremiyorlar. Bu nedenle Türkiye ve Erdoğan aleyhine ne yazacaklarını şaşırdılar.

Bunun son örneğini Alman Frankfurter Allgemeine Gazetesi'nde gördük. Türkiye'deki organize dezenformasyonun Avrupa'ya sıçradığına şahit olduk. Ülkemizdeki "Karne hediyesi et" yalanı haberi vardı ya, işte o yalanı dün Alman basını tekrarlamış. Türkiye'deki yeminli Erdoğan düşmanlarının bile kurgu olduğunu kabul ettiği bu yalan haberi gerçekmiş gibi sütunlarına taşımışlar. Haberi yalanlayan aileyi ve kurgu habere imza atan muhabiri kovan televizyon kanalını da eleştirmişler. İşte böyle bir "utanmazlıkla" ve "yüzsüzlükle" karşı karşıyayız. Batı basını, konu Erdoğan düşmanlığı olunca bütün basın ilkelerini ayaklar altına almaktan çekinmiyor."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23