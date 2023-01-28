Erdoğan'a karşı büyük skandal! Bu, utanmazlık ve yüzsüzlük

Mehmet Barlas, Batı basınının Erdoğan alerjisini köşesine taşıdı. "Türkiye ve Erdoğan aleyhine ne yazacaklarını şaşırdılar" ifadelerini kullanan Sabah gazetesi yazarı Barlas, Alman Frankfurter Allgemeine gazetesinin son rezilliğini aktarıp şunları kaydetti:

"Batı basınında 2. Dünya Savaşı öncesi gibi bir gerginlik var. Başta ABD, Almanya ve İngiltere olmak üzere pek çok ülke, sanki 3. Dünya Savaşı çıksın diye elinden geleni yapıyor. Erdoğan'ın uzlaştırıcı rolünden ise büyük rahatsızlık duyuyorlar. Türkiye'nin takındığı tarafsız tutumu bir türlü içlerine sindiremiyorlar. Bu nedenle Türkiye ve Erdoğan aleyhine ne yazacaklarını şaşırdılar.

Bunun son örneğini Alman Frankfurter Allgemeine Gazetesi'nde gördük. Türkiye'deki organize dezenformasyonun Avrupa'ya sıçradığına şahit olduk. Ülkemizdeki "Karne hediyesi et" yalanı haberi vardı ya, işte o yalanı dün Alman basını tekrarlamış. Türkiye'deki yeminli Erdoğan düşmanlarının bile kurgu olduğunu kabul ettiği bu yalan haberi gerçekmiş gibi sütunlarına taşımışlar. Haberi yalanlayan aileyi ve kurgu habere imza atan muhabiri kovan televizyon kanalını da eleştirmişler. İşte böyle bir "utanmazlıkla" ve "yüzsüzlükle" karşı karşıyayız. Batı basını, konu Erdoğan düşmanlığı olunca bütün basın ilkelerini ayaklar altına almaktan çekinmiyor."