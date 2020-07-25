Erdoğan'a karşı Ali Babacan'ı gazlayan Abdullah Gül'e soğuk duş!

Areda Survey isimli firma 2 bin 445 vatandaşa, "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusunu yöneltti. Vatandaşlar Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a olan güvenini bir kez daha ortaya koydu. Başkan Erdoğan, en yakın rakibine 3.5 kat fark attı.

Türkiye 2023 hedeflerine doğru ilerlerken, araştırma şirketi AREDA Survey'in yaptığı seçim anketi vatandaşların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu güveni bir kez daha ortaya koydu. Ayasofya camiinin 86 yıl sonra ibadete açıldığı dün (24 Temmuz) yapılan ve 2 bin 445 kişinin katıldığı ankette katılımcılara "Bu pazar Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa hangi adaya oy verirdiniz?" sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 48,7'si Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti.

Anket, AK Parti'den ayrılarak kurdukları partilerle yarışa dahil olan isimlerin vatandaş nezdinde bir karşılığı olmadığını da ortaya koydu. Ankete katılanların yüzde 0,7'si Ali Babacan'a, yüzde 0,4'ü Ahmet Davutoğlu'na, yüzde 0,1'i ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e oy vereceğini bildirdi.

Babacan, Davutoğlu ve Gül'ün oy toplamları yüzde 1 civarında kaldı.