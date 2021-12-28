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Siyaset Erdoğan’a ‘İstanbul’un Dijital Anahtarı’ hediye edildi
Siyaset

Erdoğan’a ‘İstanbul’un Dijital Anahtarı’ hediye edildi

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a NFT tabanlı ‘İstanbul’un Dijital Anahtarı’ hediye etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-28 12:30:00 -
Erdoğan’a ‘İstanbul’un Dijital Anahtarı’ hediye edildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gerçekleşen AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısına katılmıştı. Toplantı sonunda AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, NFT tabanlı “İstanbul'un Dijital Anahtarı" ve tablo hediye etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a verilen NFT tabanlı İstanbul Anahtarı, Cumhurbaşkanına verilen ilk NFT hediye özelliğini taşırken Erdoğan'a ayrıca üzerinde adının yazılı olduğu bir forma da hediye edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen anahtarın soldaki aşağı ve yukarı bakan çıkıntılarının Anadolu ve Rumeli Hisarlarını temsil ederken anahtarın gövdesinde, Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’un fethi için özel olarak döktürdüğü 'Şahi Topu' bulunuyor. Anahtarın gövdesinin alt ve üstünde İstanbul silueti ve Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin figürü bulunurken anahtarın gövdenin bitimi ile görülen kubbenin ise Kudüs’te yer alan Kubbet’üs Sahra’yı sembolize ettiği aktarıldı. Baş kısmında tarihteki 16 büyük Türk Devleti’ni temsil eden 16 dişli çarkın bulunduğu anahtarın en sağında 2. Abdülhamid Han’ın tuğrası ile birlikte altında da Osmanlı Devlet Arması kesiti yer alıyor.

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Yorumlar

16 türk devleti yoktur daha fazla vardır...TÜRK KAM

moğol kağanlığını nasıl koymaz bunlar yav yahudi büyücülüğünden çıkamamış x kuşağı bilgilerinde takılmışlar,batı ve yahudi palavralarıyla moğol talan etmiş yıkmış falan, hayret yav bunu ileri süren batı amerikada yerli bırakmamış ve bu amerikalı yerli fenotip artıkları ispanyolca konuşuyor, hayret yav moğol kağanlığının ilterdiği yerlerde nüfus patlaması var günümüzde moğolca konuşmuyorlar hayret yav mankurt ? mason ingilizin fantazi kitabına göre türkler mu (harry potter okuyun daha iyi, burada amerikan yerli fenotip artığı maymunumsu yaratık cücelerden geliyorsunuz algısı var) dan geliyormuş, etrüsk/roma, kızılderili (burada sizi kırdık algısı var) , sümer vb türkmüş ulan bu ne ezikliktir, bizim tarihimizin böyle şeylere ihtiyacı yok. işin komiği avar kağanlığı nı koymuş, doğu türk kağanlığının devamı olan moğol kağanlığını koymamış, komedi.
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osmanlıtokadı

İstanbulun anahtarını İstanbul Halkı Ekrem İmamoğluna vermiştir, gerisi fasa fiso dur.
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