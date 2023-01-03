Erdoğan'a iğrenç tuzak

Altılı masanın, IMF kapılarında dilenen, terörün kol gezdiği, milli hamlelerin hep boşa düşürüldüğü, emperyalistlerin eline vurup ekmeğini aldığı bir ülke arzuladığını belirten Emin Pazarcı, "O yüzden batılı dostları ile birlikte Erdoğan'a saldırıyorlar. Bu ülkeyi o günlere götürmek için tuvalet terliğine bile oy verebileceğini söyleyen bir kitle var" dedi. Pazarcı, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"2023 geldi çattı, seçimler yaklaştı. Türkiye normal bir seçime gitse, pek de önemsemezdim. Biri gider, sandıktan çıkan diğeri gelirdi. Yıllar boyunca öyle yaptım zaten. Kenan Evren'le mesleğe başladım. Özal'lı yıllarla tanıştım. Mesut Yılmaz, Süleyman Demirel, Tansu Çiller, Deniz Baykal, Necmettin Erbakan, Bülent Ecevit gibi isimlerle çalıştım.

Mesleğimi icra ettim, gazetecilik yaptım. Seçim öncesi herhangi bir siyasi partiye oy vereceğime dair tek bir yazı yazmadım, açıklama yapmadım. 2023 ise çok farklı. Yine de "Şuna ya da buna oy vereceğim, siz de öyle yapın" demeyeceğim. Ama Türkiye'de yaşamanın, bu ülkenin evladı olmanın verdiği sorumlulukla önünüze bir tablo koymak zorundayım:

Biz, ömrünün büyük bölümünü terörle birlikte yaşamak zorunda kalan bir nesiliz. Toprağa verdiğimiz on binler içinde yakınlarımız ve sevdiklerimiz var Gün oldu, bu taşeron terör örgütleri tarafından hedef bile yapılmak istendik.

Çok şükür ki artık can çekişiyor onlar. Ama hem içeride, hem de dışarıda can suyu vermek isteyenler var.

Binlerce insanın katili, ülke düşmanı emperyalist maşası, PKK Baronu Duran Kalkan, birkaç gün önce "ittifak çağrısı" yaptı. Hedefi "Erdoğan gitsin" diyenlerdi. O da 2023 seçimlerinin çok önemli olduğunun altını çizdi. "Bitiyoruz, Erdoğan bizi yok ediyor" diye feryat etti. "Küçük şeyler mesele yapılmamalı, ayrılıklar önlenmeli" dedi.

Kime dedi bunu?

Açık ve net: Altılı Masa'ya!

Peki, "Hadi oradan insanlık ve ülke düşmanı terörist" diyen çıktı mı? Çıkmadı, en vatansever görünenler, sarkık bıyık uzatarak milliyetçilik yaptıklarını sananlar, kafalarını kuma gömdü. Zaten son yerel seçimde el ele, kol kola vermişlerdi. Şimdi yeni bir aşamaya geçildi.

Sadece bu mu?

Onlar, emperyalist maşası, başkaları adına ülkeyi teslim almak için darbe girişiminde bile bulunan kaçak FETÖ'cü alçaklarla da aynı ilişki içindeler. Onlara da ses çıkarmıyor, hatta bu ülkeye yönelik karalama kampanyaları karşısında mutlu bile oluyorlar.

Bu işbirliği sonucu, bazı belediyelerde oluşan terör yapılanmalarına bile göğüslerini siper ediyorlar. Bu işin müsebbiplerini ödüllendirip Cumhurbaşkanı yapmaya çalışıyorlar.

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"Geliyor gelmekte olan" dedikleri bu işte! Getirmek istedikleri, 1980'lerin ve 1990'ların Türkiye'si! IMF kapılarında dilenen, terörün kol gezdiği, milli hamlelerin hep boşa düşürüldüğü, emperyalistlerin eline vurup ekmeğini aldığı bir ülke!

O yüzden batılı dostları ile birlikte Erdoğan'a saldırıyorlar. Bu ülkeyi o günlere götürmek için tuvalet terliğine bile oy verebileceğini söyleyen bir kitle var.

İşte böyle bir noktada, "Gazeteciyim ben tarafsız kalayım" demek mümkün değil. Gazeteciyiz, ama önce bu ülkenin evladıyız. Emperyalist kumpasların, onların uzantılarının, terör baronlarının ve tuvalet terliğinin yanında yer alamayız.

Tabloyu ortaya koymak, gerçekleri yazmak ve milleti uyarmak zorundayız. Zaten "gazetecilik" de bu demek. Algı operasyonları ile milletin kafasını bulandırıp ülke aleyhine kurulan kumpasların bir parçası olmak değil!

Çatlasalar, patlasalar ve saldırsalar da gerçekleri yazacağız."