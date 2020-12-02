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Siyaset Erdoğan'a hakaret eden Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Türkiye düşmanlarını sevindirdi"
Siyaset

Erdoğan'a hakaret eden Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Türkiye düşmanlarını sevindirdi"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için, "Utanç verici, Türkiye düşmanlarını sevindiren, çatısı altında sarfedildiği yüce Meclisimizin mehabetine hiç yakışmayan bu ifadeleri şiddetle kınıyor, bu esef verici sözlerin sahiplerini milletimizin vicdanına havale ediyoruz" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-02 12:08:00 -
Erdoğan'a hakaret eden Kılıçdaroğlu'na sert tepki! "Türkiye düşmanlarını sevindirdi"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin dünkü grup toplantısında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan için kullandığı skandal ifadelere tepki gösterdi.

Resmi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Kurtulmuş, şunları yazdı:

"Türkiye'yi yönetmeye namzet olduğunu iddia eden CHP'nin genel başkanının muhalefet etmek adına Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelttiği sözler akıl, izan ve siyasi ahlak dışı, politikalarının tamamen dibe vurduğunu gösteren hezeyanlarıdır.Utanç verici, Türkiye düşmanlarını sevindiren, çatısı altında sarfedildiği yüce Meclisimizin mehabetine hiç yakışmayan bu ifadeleri şiddetle kınıyor, bu esef verici sözlerin sahiplerini milletimizin vicdanına havale ediyoruz"

Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a hakareti

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi hakkındaki sözleri için, "Erdoğan, paranın dini rengi yoktur, para, paradır dedi. Tam bir sömürgeci kafası. Erdoğan, tarih bilmez, Allah’ın cahiline neyi anlatacaksınız Allah aşkına?" demişti.

Yine Kılıçdaroğlu, yine skandal! Erdoğan'a hakaret etti
Yine Kılıçdaroğlu, yine skandal! Erdoğan'a hakaret etti

Siyaset

Yine Kılıçdaroğlu, yine skandal! Erdoğan'a hakaret etti

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