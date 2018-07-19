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Erdoğan'a hakaret davasından ilginç savunma! 'FETÖ için söyledim'

Eskişehir'de, bir sosyal paylaşım sitesi üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği iddia edilen sanığın yargılanmasına devam edildi.

19 Temmuz 2018 Perşembe 14:07
Erdoğan'a hakaret davasından ilginç savunma! 'FETÖ için söyledim'

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında tutuksuz sanık Mahsum C. (27) hazır bulundu. Mahkeme heyetinin iddianamede geçen hakaret içeren paylaşımları okumasının ardından savunma yapmasını istediği Mahsum C, "Ben bunları FETÖ elebaşı için söylemiştim." dedi.

Mahsum C, ocak ayında yaptığını kabul ettiği paylaşımlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için olmadığını öne sürerek, yanlış anlaşıldığını söyledi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı 9 Ekim'e erteledi.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2018 Perşembe 14:07
  1. Eskişehir
  2. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Hakaret Davası
  4. sosyal medya

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