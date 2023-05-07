Erdoğan’a “dinsiz, imansız, kitapsız” iftirası

Yalan ve iftirayı alışkanlık haline getiren Sözcü gazetesi yazarı Rahmi Turan, yine skandal bir çarpıtmaya imza attı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, PKK’nın kuyruğuna takılanlar için kullandığı bir ifadeyi “iktidara muhalif olan milyonlarca insan için” sarf ettiğini ileri süren Turan, maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

“Türkiye nüfusunun yüzde 99'u Müslüman…

Fakat, Cumhurbaşkanı adayı Erdoğan, sadece kendisine destek olan kitleleri Müslüman sayıyor, iktidara muhalif olan milyonlarca insan için:

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“Bunlar dinsiz, imansız, kitapsız… Bunların dini bayrağı yok… (…)” diyor.

(…)

Türkiye'de siyaset bugüne kadar hiçbir seçimde bu kadar dinsel hale getirilmemiş, Allah ve din üzerinden böyle siyaset yapılmamıştı!

(…) Günümüzde hak ile batılın birbirine karışması çok üzücü! (…)”