Erdoğan'a büyük darbe! Çok tehlikeli bir karar bu

Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan, Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini iptal eden kararlarını ele aldı. Kaplan, bu kararların “hukuk darbesi” olarak değerlendirilmesi gerektiğini yazdı. Darbelerin önce hukuk yoluyla başladığını ve meşrulaştırılmaya çalışıldığını belirten Kaplan, Cumhurbaşkanı’nın yetkilerinin elinden alınmasının, milletin iradesine ipotek koymak olduğunu vurguladı​​.

Kaplan, yazısında konuya ilişkin özetle şu ifadeleri kullandı:

"Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanı’nın Merkez Bankası Başkanı’nı görevden alma ve üniversitelere rektör atama yetkileri olmadığına hükmetti! Çok tehlikeli bir karar bu!

Milletin iradesinin ithal bir zihniyet tarafınca nasıl ipotek altına alındığını göstermesi bakımından son derece tedirgin edici ve çokça tartışılacak bir karar! Nedir bu? Hukuk darbesi mi? Hukuk darbesi değilse nedir peki?

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Kaynağı, kılı kırk yararak araştırılmalıdır bunun. Bu ülkede tüm darbeler, önce hukuk darbesi olarak başladı, "hukukun verdiği yetkiyle anayasal hakkımızı kullanıyoruz" denilerek meşrûlaştırılmaya çalışıldı tüm askerî darbeler. Milletin iradesiyle seçilmiş Cumhurbaşkanı’nın yetkilerini elinden almak, hukuk darbesi değilse nedir? İkincisi, diyelim ki, yaptığınız işlem hukuka uygun. Neden şimdi aklınıza geldi? Dün hukuka uygundu da, bugün aykırı mı oldu? Burada bir absürtlük yok mu?"