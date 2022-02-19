"Erdoğan'a buradan mı rey veriyoruz?" diyen amcadan kötü haber
Oy kullanmak için gittiği okulda sandık görevlisine, "Tayyip Erdoğan'a buradan mı rey veriliyor? Yanlış olmasın" diyerek sosyal medyanın gündemine oturan Trabzonlu Yaşar Ayvaz, hayatını kaybetti.
24 Haziran seçimlerinde sandığa giderken kullandığı cümle ile sosyal medyada tıklanma rekorları kırmıştı; Oy kullanmak için sandığa giden Karadenizli'nin Recep Tayyip Erdoğan sevgisi, viral olmuştu.
Sandığa giderken, "Tayyip Erdoğan'a buradan mı rey veriliyor? Yanlış olmasın." diyerek ünlenen Trabzonlu Yaşar Ayvaz hayatını kaybetti.