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Erdoğan yurda döndü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'deki temaslarının ardından yurda döndü.

03 Mayıs 2018 Perşembe 23:19
Erdoğan yurda döndü

Özel uçak "CAN" ile saat 22.30'da Güney Kore'nin başkenti Seul'den Türkiye'ye gelen Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'nda ilgililer karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da yurda döndü.

 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 23:19
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