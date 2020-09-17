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Aktüel Erdoğan: "(Yönelttiği sorular) Küçük bir kesim dışında bu sorulara aklı başında olup evet cevabı verebilecek kimseyi görmedim, duymadım, tanımıyorum."
Aktüel

Erdoğan: "(Yönelttiği sorular) Küçük bir kesim dışında bu sorulara aklı başında olup evet cevabı verebilecek kimseyi görmedim, duymadım, tanımıyorum."

Yeniakit Publisher
2020-09-17 12:08:22 -
Erdoğan: "(Yönelttiği sorular) Küçük bir kesim dışında bu sorulara aklı başında olup evet cevabı verebilecek kimseyi görmedim, duymadım, tanımıyorum."
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