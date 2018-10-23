Erdoğan 'Yol arkadaşımı feda edemem' dedi, Bekir Bozdağ gözyaşlarını tutamadı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Bekir Bozdağ'ın 'Öğrenci Andı' kararıyla ilgili yaptığı değerlendirmeleri sert sözlerle eleştirmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da grup toplantısındaki açıklamada 'Yol arkadaşımı feda edemem. Benim bakanımın arkasında bizler varız' diye konuştu. Erdoğan'ın bu sözleri karşısında AK Partili Bekir Bozdağ'ın duygulanarak gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'nin Bozdağ ile ilgili açıklamalarına şu yanıtı verdi:

"Ben ayrımcı değilim diyeceksin, yıllarca bakanlık yapmış arkadaşımıza bir taraftan hakaret bir taraftan tehdit savuracaksın. Benim bakanımın arkasında bizler varız. Doğrusu bakanımıza yönelik bu tehdidi ve hakareti gerçekten bir genel başkana yakıştıramadım. Bu çok üzücüydü. Yol arkadaşımı feda edemem. Benim arkadaşımın yakından uzaktan ırkçılıkla alakası yok. Kökeni Kürt olabilir, bu millete hizmet etme aşkını yaşamış bir arkadaşımızdır. Neden hedef saptırıyorsunuz. Bu bakanımızın şehrine ve ülkesine büyük hizmetler yaptığına şahidiz. Hiçbir arkadaşımızın tehdit edilmesine göz yumamayız. Bizim Türklükle bir sıkıntımız yok"

Erdoğan Yol arkadaşımı feda edemem dedi, Bozdağ gözyaşlarını tutamadı.

"

Bekir Bozdağ ne demişti?

Meclis Anayasa Komisyonu Başkanı ve Adalet eski Bakanı Bekir Bozdağ, 'Öğrenci Andı' kararıyla ilgili "Danıştay anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir" demişti.

Bozdağ şu kararı şu sözlerle eleştirmişti:

"Türkiye, hukuk devletidir. ’İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolu açıktır. Yargı yetkisi, idari eylem ve işlemlerin hukuka uygunluğunun denetimi ile sınırlı olup, hiçbir surette yerindelik denetimi şeklinde kullanılamaz. Yürütme görevinin kanunlarda gösterilen şekil ve esaslara uygun olarak yerine getirilmesini kısıtlayacak, idari eylem ve işlem niteliğinde veya takdir yetkisini kaldıracak biçimde yargı kararı verilemez. Öğrenci andı kararı ile Danıştay 8. Dairesi; hukuka uygunluk denetiminin sınırlarını aşmış, kendisini yürütmenin yerine koymuş, yürütmenin takdir hakkını yok saymış dahası yürütmenin takdir yetkisini bizzat kullanmıştır. Kısaca; anayasa ve yasayı alenen çiğnemiştir."

Erdoğan Yol arkadaşımı feda edemem dedi, Bozdağ gözyaşlarını tutamadı.

Bahçeli ne demişti?

"Sayın Bekir Bozdağ Danıştay kararına çok bozulmuş, anayasa ve yasanın alenen çiğnendiğini söylemiş. İşine geldi mi yargıya saygıyı bekleyen, işine gelmedi mi yasa çiğnendi diyen Sayın Bozdağ ve onun gibi düşünenlerin hala çözülme süreci üslubuna müracaatları talihsizliktir" diyen Bahçeli, "Sayın Bozdağ Kürdüm, özgürüm diyebilir. Dilini tutan yoktur. Sus otur yerine diyen de yoktur. Buyursun, mizaç ve meşrebine müzahir değerlendirmesini yapsın. Türk milleti kendisini en güzel ve yüksek mevkilere taşımıştır. Ama kendisi Türk milletini düşürmeyi aklından geçirmesin. PKK'lıyım, bölücüyüm, Kürdistan için çalışırım diyen varsa cezası bellidir, sonuçlarına katlanacaktır.

Uyarıyorum, Sayın Bozdağ buna çok dikkat etsin. 81 ilde basın açıklaması yapan malum bir sendikanın başkanı da durum muhasebesi ve özeleştiriyi yapacak milliliği göstersin. Papaz kuş gibi uçar gider yargı kararı denilir. Andımızla ilgili yine yargı karar verir, ne var ki karşı çıkılır. Bunun neresi adil, neresi ahlakidir? Andımız milli kimliğimizin alameti farikalarından birisidir. Sevmeyen varsa sussun, okumayacak varsa kendi işine baksın" ifadelerini kullanmıştı.