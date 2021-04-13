Erdoğan yeni tedbir kararlarını açıkladı: Ramazan'da kısmi kapanma!

Milyonların beklediği Kabine Toplantısı sona erdi. Başkan Erdoğan, toplantının ardından alınan yeni kararları açıkladı.

İşte Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

Sözlerime başlarken, milletimizin ve tüm İslam aleminin bugün ilk orucunu tuttuğumuz ramazan şerifini tebrik ediyorum. Rahmet ve bereket ayı olan ramazanın milletimizle birlikte tüm insanlığın sağlık huzurlu günlere kavuşmasına vesile olmasını diliyorum. Rabbimden bizleri ramazana ulaştırdığı gibi sağlık ve afiyetle bayrama eriştirmesini niyaz ediyorum.

Son Kabine Toplantımızdan bu yana, ülkemiz açısından çok önemli bir dizi programa katıldık. AB liderleri ile gümrük birliği, vize serbestisi dahil gündemdeki gelişmeleri konuştuk. Türkiye, Avrupa Birliği ile ilişkilerinde en baştan beri şeffaf ve samimi olmuştur. Avrupa Birliği'nden tek talebimiz diğer ülkelerle aynı süreçlerden geçmemiz.

Avrupa ülkelerinde salgın sürecinde yaşanan toplumsal karmaşalar karşısında yaşanan tepkiler, Türkiye'ye yönelik çifte standardı bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna krizinden ekonomi ve turizme kadar birçok konuyu telefonda görüştük. Rusya ile birçok alanda başarılı işlere imza attığımızı söylemek istiyorum. Rusya ile şartlar ne olursa olsun diyalog kanallarını açık tutmamız başarılı sonuçlara vesile oluyor. Hemen ertesi gün de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'i İstanbul'da ağırladık. Sayın Zelenskiy ile Donbas krizi başta olmak üzere Kırım konusunda da ortak görüşte olduğumuzu bir kez daha teyit ettik.

Dün de Libya Başbakanı Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladık. Libya bizim için herhangi bir ülke değildir. Libya'nın bekasını önemsiyoruz. Bu ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne yapılan saldırılar karşısında yanında durmaktan hiçbir zaman çekinmedik. Verdiğimiz desteklerle Libya'nın yeniden huzura kavuşmasını sağladık.

Hukuk ve ekonomi reformlarıyla ilgili takvimleri yakından takip ediyor adım adım hayata geçiriyoruz. Ülkemizi yeni ve sivil anayasaya kavuşturma gayretlerini titizlikle ve sabırla devam ediyoruz. Ekonomide üretim tarafından işler gayet iyi gidiyor. İhracatımız her ay rekorlar kırarak artarken fabrikalarımız mal yetiştirmek için gece gündüz çalışıyor. Tüm üretim merkezlerinde gözle görülür bir hareketlilik var. Sürekli yeni yatırımlar, kapasite genişletmeler, ilave istihdamlar yapılıyor. Üreticilerimizin yeni makine tedarikindeki lojistik, hammadde ve ara maddelerinde küresel sıkıntılar olmasa çok daha büyük atılımlar gerçekleştireceklerini biliyoruz.

Türkiye'nin terör örgütleriyle darbe heveslileriyle ekonomik tedhişçilerle, siyaset mühendisleriyle sosyal kargaşa çıkartma mücadelesinde kritik bir safhaya geldik. Artık bu mücadeleyi kazandığımızda önümüzde aydınlık bir dönemin kapıları açılacak. Aksi durumda Türkiye'yi yeniden 1970'lerin 1990'ların kaotik günlerine geri döndürmek isteyenlere gün doğacaktır. Bu mücadelenin önünü tıkamak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz.

Salgının ilk günlerinden itibaren işleri aksayan tüm kesimleri destekliyor, yanlarında yer alıyoruz. İçeride özellikle hizmetler sektöründe yaşanan sıkıntıları yakından takip ediyoruz. Tedbirler sebebiyle faaliyetlerine ara vermek, sınırlandırmak zorunda kalan esnaflarımızı pek çok başlık altında destekliyoruz. Sosyal koruma kalkanı altında verdiğimiz desteklerin tutarı 60 milyar lirayı aşmıştır. Esnaflarımızın bir an önce eski düzenlerine dönmek istediklerinin farkındayız.

Turizm sektörü şartların normale dönmesini bekliyor. Hükümet olarak her kesimden insanımızı destekleyerek bu zor günleri rahatça geçirmelerinin temin etmelerinin yollarını arıyoruz. Pek çok yol ve yöntemle esnaflarımıza sahip çıkıyoruz. İstihdamın sürdürülmesi için verdiğimiz teşvikler sayesinde yıkımlar yaşanmasının önüne geçtik. Emeklilerimizin durumlarını her fırsatta değiştirecek adımlar atıyoruz. Geçmişte 66 liradan başlayan en düşük emekli maaşını 1500 liraya çıkardık. Çiftçilerimize 24 milyar liralık destek bütçesi ayırdık.

Ürünleri depolarda çürüme tehlikesiyle karşı karşıya olan patates ve soğan üreticilerine bir müjde verdik. Ürünlerin belirli bir kısmını Toprak Mahsulleri Ofislerimiz aracılığıyla satın alarak ihtiyaç sahipleri ailelerine ücretsiz dağıtıma başladık. Satın alma ve dağıtım işlemleri önümüzdeki günlerde de sürecektir. Edirne başta olmak üzere çeltik üreticilerimizin yaşadığı sıkıntıları da yine Toprak Mahsulleri Ofisi'nin başladığı alımlarla çözüme kavuşturuyoruz.

Ülkemizde artık hiçbir evladımız okul öncesinden üniversiteye kadar dilediği seviyeye kadar eğitim alma imkanına sahiptir. Bugünkü toplantımızda özellikle Sanayi ve Teknoloji Bakanımıza verdiğim talimatla bütün organize sanayi bölgelerinde, endüstri bölgelerindeki işverenlerle irtibata geçip, gençlerimizin üniversiteyi bitirmeden staj döneminden başlamak üzere istihdamın sağlanması talimatını verdik.

Kamuda sınırlı istihdam yerine özel sektördeki çok daha geniş çalışma alanlarına yönelik gençlerimize verdiğimiz teşvikleri arttırıyoruz. Özel sektör kuruluşlarında istihdam edilecek her kişi için 100 bin lira kredi imkanı geliyor. Kamunun ve belediyelerin yürüttüğü projeler için de genç istihdamını zorunlu kılıyoruz.

Şehit yakınları ve gazilerimizin istihdamını en son yaptığımız 333 atamayla 45 binin üzerine çıkardık. İş hayatında daha etkin hale gelen kadınlarımıza verdiğimzi destekleri de arttırarak sürdürüyoruz. Türkiye'yi hamdolsun bugünlere ulaştırdık. Salgının yol açtığı sıkıntıları çözerek salgın sonrasında yeniden şekillenecek sistemde hak ettiği yerde ülkemizi çıkartacak olan da yine biziz.

Herkesi teenniyle hareket etmeye, hayırda yarışmaya davet ediyorum. Türkiye salgının sağlık boyutunu başarıyla yürüttüğü gibi alınan tedbirlerin olumsuz etkilerini azaltma konusunda en başarılı ülkeler arasında özellikle yer alıyor. Avrupa başta olmak üzere pekçok yerde yaygın şekilde süren kısıtlamalarının kademeli olarak kaldırılması planlamalarının gerisinde kalmamak için gayret gösteriyoruz.

Aşılamada toplamda 19 milyonu bulan rakamımızla dünyada ilk sıralarda yer alıyoruz. Tedarik imkanlarını genişleterek bu rakamı hızla arttırmak için tüm kapıları zorluyoruz. Ancak vaka ve vefat sayılarımızın artış gösterdiği durumlarda ister istemez tedbirleri sıkılaştırmaya mecbur kalıyoruz.

RAMAZAN'DA KISMİ KAPANMA

Vaka ve vefat sayılarımızın artış gösterdiği dönemlerde tedbirleri sıkılaştırmak zorunda kalıyoruz. Son dönemde bilhassa büyükşehirlerde artan vaka ve vefat sayıları bizi yeniden tedbirleri sıkılaştırmaya yöneltti.

-İlk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulanmasına geçiyoruz. Burada vaka ve vefat sayılarında beklenen azalma görülmezse daha sert tedbirler gelecek.

- Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması sürerken, hafta içi kısıtlama saatleri akşam 19.00-05.00 arası olarak güncellenmiştir.

- 65 yaş üstü ve 18 yaş altının şehir içi toplu taşıma kullanma sınırlaması yeniden getirildi.

- Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Hamile, kronik rahatsızlığı bulunanlar idari izinli sayılacak.

- Şartları uygun olan özel işletmelerde bu yönde teşvik edilecek.

- Eğitimde sınav sürecinde 8, 12. ve okul öncesi eğitim kurumları hariç tüm sınıflar uzaktan eğitimle devam edecek.

- Kafe, çay bahçesi, kırathane, spor salonu gibi yerler kapalı olacaktır.

- Lokanta ve benzeri işletmeler belirlenen saatlerde paket ve gel al hizmeti verecek.

- Düğün ve nişan gibi organizasyonların tamamı bayram sonrasına ertelendi.

Tüm bu uygulamalar yarın başlayacak.

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