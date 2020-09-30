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Aktüel Erdoğan yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile telefonda görüştü
Aktüel

Erdoğan yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, vefatından derin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet dilerken, merhumun ailesine ve dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti - Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Kuveyt Emirliği makamına gelmesi dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlardan gücünü alan müstesna ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti

Yeniakit Publisher
2020-09-30 21:01:22 -
Erdoğan yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf ile telefonda görüştü

ANKARA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, vefatından derin teessür duyduğu Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'a Allah'tan rahmet dilerken, merhumun ailesine ve dost Kuveyt halkına taziyelerini iletti.

Erdoğan, merhum Emir'in, bölgede barış ve istikrar yolunda sarf ettiği üstün gayretlerin yanı sıra Kuveyt'in refah ve kalkınması yolunda yaptığı müstesna katkılarla daima takdirle hatırlanacağını ifade etti.

Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ı Kuveyt Emirliği makamına gelmesi dolayısıyla tebrik eden Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasındaki köklü tarihi ve kültürel bağlardan gücünü alan müstesna ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasındaki yakın iş birliğinin bölgede barış ve istikrar ortamının tesisine de katkı sağlayacağına inandığını dile getirdi.

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