Erdoğan, YAŞ üyeleriyle yemekte bir araya geldi Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyelerine yemek verdi

Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyelerine öğle yemeği verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yemek yaklaşık 1 saat sürdü.

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