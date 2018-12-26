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Erdoğan ve Yıldırım’dan Mehmet Akif mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının sene-i devriyesi nedeniyle mesaj yayımladı.

26 Aralık 2018 Çarşamba 13:00
Erdoğan ve Yıldırım’dan Mehmet Akif mesajı

Milli marşımızın şairi, istiklal şairi Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 82’nci senesi nedeniyle, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım bir mesaj yayımladı.

“Mehmet Akif’i geleceğe taşımalıyız”

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

“Milli ve manevi değerleri ihtiva eden şiirleri, mücadeleci, idealist, yurtsever kişiliği ile her dönemde milletimize örnek olan Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy’u vefat yıl dönümünde bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz.

Mehmet Akif, kökleri derinlere giden fikirleriyle gerçek anlamda bir mütefekkir, bir münevverdir. Vatanımızın ve milletimizin buhrana düştüğü bir dönemde milli bilinci uyandırmak için konferanslar veren, cepheden cepheye koşan Akif idealindeki Asım’ın Nesli uğruna her türlü zorluğa katlanmıştır.

Hayatını milletine, değerlerine vakfeden Mehmet Akif gerçek manada bir dava adamıdır. Onun şiirinde medeniyetimizin değerleri, milletimizin acıları, irfanı, umudu ve heyecanı vardır. İstiklal Marşı’nın milletimizin milli mutabakat metni olması Anadolu insanını kucaklamasından, istiklal ateşini tüm benliğinde duymasından ileri gelir.

Mehmet Akif’in çileyle, mücadeleyle, sürgünlerle yoğrulmuş hayatı, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki nesillere de örnek olacaktır.

Mehmet Akif Ersoy’a minnet borcumuzu ödeyebilmek için, gençlerimize, Akif'teki insan, millet ve vatan sevgisini, dürüstlüğü, ahde vefayı, mücadele ruhunu, kahramanlığı ve cesareti anlatmalı, yüksek ideallerini, davasını, heyecanını yaşatmalı, Mehmet Akif’i düşünceleriyle, dünya görüşüyle, güç karşısındaki asil duruşuyla geleceğe taşımalıyız.

Ebediyete irtihalinin yıl dönümünde Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’a Allah’tan rahmet diliyor, kendisini hürmet ve minnetle yad ediyor, vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

“Geçmişten ilham aldı, geleceğe ışık tuttu”

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, İstiklâl Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un vefatının 82’nci yıl dönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı.

Yıldırım'ın mesajı şöyle:

“İstiklâl Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u, ebedi âleme göç edişinin 82’nci yılında rahmet, minnet ve hürmetle anıyorum.

Merhum Mehmet Akif Ersoy, Osmanlı Devleti’nin emperyalizmin istilasına maruz kaldığı 20. yüzyılın en karanlık yıllarında, istiklale olan inancını yitirmeyen cesur bir insan, geçmişimizden aldığı ilham ile geleceğimize ışık tutan büyük bir değerdi.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Anadolu’da istiklâl meşalesi yakıldığında hiç tereddüt etmeden Ankara’ya gelip, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin birinci dönem milletvekilleri arasında yer almıştır.

“Korkma!” vurgusuyla başlayan İstiklâl Marşı’nın dizelerinde olduğu gibi, toprakları işgal edilen necip milletimize sabır ve sebatla mücadele etme azmini aşılayan bir inanç abidesiydi.

Bağımsızlık ve hürriyetimize kasteden düşmanlara karşı zafer kazanacağımızdan hiçbir zaman şüphe etmedi.

Milletimizi Millî Mücadele saflarına katmak için Sebilürreşad dergisinde kaleme aldığı yazılarında ve İrşad Heyeti üyesi olarak dolaştığı Anadolu’da, Batı karşısında 200 yıllık çekilişimizin sebeplerini en doğru şekilde tahlil edip, milletçe yeniden ayağa kalkmak için dayanmamız gereken temelleri tarif eden büyük bir yol göstericiydi.

Kültür ve medeniyetimizin en seçkin şahsiyetlerinden biri olarak, Türk milletini Orta Anadolu’da sıkıştırıp yok etmek isteyen düşman karşısında hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmamış münevver bir insandı.

İnandığı gibi yaşadı, manevi ve milli değerlerimizi yaşatmak için hayatı boyunca mücadele etti. ‘Safahat’ gibi edebiyatımıza bıraktığı büyük bir eserle ismini milletimizin yüreğine nakşetti.

Bu vesileyle millî şairimiz Merhum Mehmet Akif Ersoy’u, aramızdan ayrılışının 82’nci yılında bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum.”

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 26 Aralık 2018 Çarşamba 13:00
  1. Ankara
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Mehmet Akif Ersoy
  4. Binali Yıldırım

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